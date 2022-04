Una bomba casera explotó en el patio. Era una amenaza a su padre, en una época en que los izquierdistas que estaban en contra del terrorismo de Sendero Luminoso, eran “cobardes” y “había que darles una lección”. Era el patio de la casa de su abuela, en La Perla, cuando Andrés tenía de tres años, donde ha vivido su infancia. ¿Cuánto puede influir un episodio como ese? Tiene muy presente el pasado de terror, pero acepta que la mayor parte de su vida ha sido en épocas de paz y tranquilidad económica, crecimiento y acceso a muchas oportunidades.

De padre abogado, Andrés Calderón sí ha prolongado esa herencia profesional. Primero en instituciones del Estado, luego en estudios privados y, finalmente, en el periodismo, desde donde aporta bajo una mirada analítica con las herramientas del derecho, que consolidó con sus estudios en Yale. Acaba de publicar su primer libro al que ha llamado Polítika vs. Prensa. Una relación tóxica en tiempos convulsionados (Debate). “Me han dicho que considerando cómo están las cosas hoy en día, probablemente deba tener un siguiente capítulo”, me dice ante una eventual segunda parte.

Siempre hubo periódicos en casa. Miraba a su padre leerlos y aprendió así el culto por la lectura diaria. Esperaba que fueran leídos, para ir por ellos y devorarlos con fruición, para cultivar al periodista que siempre quiso ser. “Sentía mucha gratitud a la gente que hacía esa labor”, dice el abogado de 37 años.

-¿En qué momento se empieza a escribir el libro?

Propongo el libro en agosto de 2019, antes de la disolución del Congreso. Ya tenía una primera idea de hechos que quería narrar cuando ya había constatado un avance significativo de iniciativas de ley para afectar la libertad de expresión y, en alguna medida, para reprimir a los medios de parte del fujimorismo.

-En medio de un clima político que aún no se había convulsionado tanto, ¿no?

Si algo se mantuvo constante con PPK y Vizcarra fue que había una posición de Fuerza Popular bastante revanchista. Entendían que los medios, desde la campaña de 2016, habían jugado en contra de ellos. Sentían que todavía tenían una cuenta por cobrar. De esos tres primeros años, está expuesta la estadística en el libro sobre la producción legislativa, lo que demuestra que ya eran años de polarización.

-¿Pero qué hechos fueron los que gatillaron la decisión de crear el libro?

Hubo el proyecto de ley de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo que buscaba prohibir quiénes podían ser propietarios de los medios de comunicación. Hubo un proyecto de Héctor Becerril para castigar la difusión de chats luego de que varios medios de comunicación habían divulgado las comunicaciones del ‘mototaxi’, luego de ‘la botica’. Hubo este allanamiento al local de IDL-Reporteros y este pedido a Panorama para que revelen quiénes les habían entregado los audios del caso Cuellos Blancos. Hubo la Ley Mulder que prohibía la publicidad estatal. Eran varios hitos que mirados de forma aislada no te cuentan una historia; yo quería contar la historia.

-¿Cómo entender esa naturaleza fujimorista?

En la introducción digo: así como el fujimorismo se robó muchas cosas de nuestras instituciones democráticas en los 90′s, creo que se termina robando el protagonismo de estos cinco años (luego de que pierden con PPK), no porque todo sea responsabilidad del fujimorismo, pero creo que se entiende mejor cuando uno identifica bien ciertos patrones de conducta del fujimorismo y creo que uno de ellos es esta idea de que se puede utilizar cualquier recurso para conseguir el objetivo. Tenían en mente que los medios de comunicación o eran aliados o eran enemigos, no había puntos medios, y eso de alguna manera se traduce a las crisis actuales, en las que con otro actor político, totalmente ajeno al fujimorismo, como es Perú Libre, pero que comparte esa mirada utilitarista y un poco servil de los medios de comunicación, existe esa impronta de querer o silenciar o poner en vereda a los medios.

-¿Política versus prensa es casi una condición natural?

Yo creo que no. El periodismo tiene que incomodar al que llega al poder y no debería haber un político cómodo con los medios de comunicación, pero el versus es una referencia a la política mirando a la prensa como enemigo o la prensa mirando a los políticos como rivales. Se ha normalizado que pasemos de una relación tirante entre prensa y política, a una relación agresiva. Lo que sucede hoy no es normal, es propio de espacios silenciados donde el periodismo no tiene cabida, donde el periodista incómodo puede ser agredido, golpeado, o no lo dejan ingresar a eventos públicos.

-¿Fue un adolescente interesado en política?

Siempre miré la política con un poco de recelo. Nunca me interesó la política como acción, pero cuando tuve la oportunidad de hacer periodismo me terminó interesando.

-Siendo su padre de izquierda, ¿heredó ese pensamiento?

Para nada. En lo económico estoy en contra de las propuestas de izquierda, pero siempre hubo espacio para la discrepancia.

-¿Su padre sigue siendo de izquierda?

Sí, pero una constante de él es que es una izquierda inteligente, crítica. Cuestiona mucho lo que hace este gobierno, el oportunismo con el que se comporta, tratando de capturar instituciones, el desperdicio de recursos cuando no es hurto. Es una de las razones por las que respeto mucho a las personas que tienen posiciones políticas distintas.

-¿Algún día estará en la orilla del político?

Jamás y qué bueno que lo preguntes, porque así me dejo yo mismo en evidencia si algún día cambio y falto a mi palabra.

AUTOFICHA:

- “Soy Andrés Francisco Calderón López. Tengo 37 años. Nací en Lima, pero soy chalaco de corazón, donde viví y estudié, y recontra hincha de Alianza Lima; hasta los 10 años pensé que podía ser futbolista, jugaba en el Cantolao, pero me distraía de las clases”.

- “Acabé el colegio y estudié Derecho. Me dediqué a trabajar como abogado, trabajé en Indecopi, luego en Osiptel, de ahí en estudios de abogados, hice mi primera incursión periodística en 2011 y después me fui para hacer una maestría en Derecho en Yale”.

- “La maestría fue con énfasis en temas de libertad de expresión. Volví a Perú, trabajé dos años más en Derecho y en 2016 entré a El Comercio, luego me fui adonde trabajo actualmente, en la Universidad del Pacífico, pero escribo una columna semanal en El Comercio”.

VIDEO RECOMENDADO

El analista político Gonzalo Zegarra conversó con Peru21TV sobre la paralización a nivel nacional, la inacción del gobierno y sus recientes medidas.