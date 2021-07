El analista político Andrés Calderón analizó el primer mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo. En opinión del abogado, el anuncio de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) participen en proyectos de desarrollo nacional de inversión “despierta alertas”.

“Me hace pensar en otra señal que despertó alertas, la de buscar que las FF.AA. participen en proyectos de desarrollo nacional de inversión. Me preocupaba porque justamente lo que se trata de evitar al no darle tantas prerrogativas a las FF.AA., evitar una suerte de clientelismo y cercanía demasiado peligrosa entre un poder político y FF.AA. que deberían tener un rol alejado de la político, no un rol deliberante”, dijo Calderón en entrevista a Perú21TV.

“Ese guiño me sonó peligroso, así como el servicio militar obligatorio a personas desocupadas y la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquieron. Me generaron alarmas de autoritarismo”, aseveró Calderón.

Por otro lado, el analista político agregó que le preocupó lo anunciado por Castillo respecto a la Asamblea Nacional Constituyente dado que existiendo “otros temas que son más urgente”, le atribuyó mayor importancia a este tema.

“Parece que esto es un punto central (del gobierno) y que va a generar mucha discusión política y generará bastante incertidumbre. Más allá del camino que ha anunciado, (...) es decir, el mecanismo de reforma constitucional para una Asamblea Constituyente. Más allá de ese camino, (Castillo) reconoce que la reforma tiene que pasar por el Congreso, se pone en una situación de aprieto, porque es un proyecto que no va a conseguir porque no tiene los votos en ni la voluntad política en las calles para impulsar la agenda que parece bastante alejada de las prioridades que demanda la situación actual en el país”, aseveró.

Asimismo, Calderón descartó la posibilidad de que Castillo logre establecer una Asamblea Constituyente segmentada con cuotas que el Ejecutivo dictaría. “Es tan aspiraciones que suena faraónico, califático”, acotó.

En otro de la entrevista, Calderón rechazó la propuesta de Castillo sobre reformar la publicidad estatal dando prioridad a medios regionales y digitales.

“Esta es una decisión que se debe tomar anuncio por anuncio, campaña por campaña. Así lo ha establecido la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA que apunta que no se tienen que prestablecer cuotas o favoritismos porque eso es justo lo que se debe evitar en la financiación estatal. Mientras menos arbitrarios y menos favoritismos hayan en medios, más protegida estará la libertad de información”, dijo.

Por otro lado, Calderón expresó que el discurso presidencial dado ante el Hemiciclo, “parece que hubieran tenido varias manos” por los diversos planteamientos abordados.

“Hay algunos aspectos en tema ambiental que uno podría notar cierta mano de los grupos vinculados a Verónika Mendoza, y otro discurso conservador que ignora a la población LGTBI, otro que mete a las FF.AA. e impulsa las idea de la Constituyente con tanto ahínco. En la incertidumbre de composición de discurso unívoco, preocupa porque hay voces o mensajes que están teniendo más influencia en la narrativa del presidente”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Antauro Humala usa promesa de indulto de Pedro Castillo buscando conseguir libertad condicional