Usar la muerte y la destrucción como medida de fuerza en una protesta siempre debe objeto de ser rechazo. Y eso es lo que viene pasando en la actual escalada de violencia contra las actividades del sector minero, agroindustrial e hidrocarburos. El presidente de la comunidad de Aquia, en Áncash, Adán Damián Gamarra, quien lidera un paro indefinido contra la minera Antamina, amenazó con radicalizar su protesta incluso con la muerte de campesinos y de los propios empleados de la compañía.

“Hoy les decimos, retírense. Si vamos a tener que morir lo vamos a hacer, pero nos vamos a llevar a algunos de ustedes también”, dijo en un video publicado en Facebook el 25 de octubre en donde también esboza su estrategia contra la empresa minera aduciendo que esta no cumplió con la comunidad y que se aprovecharon de los comuneros.

A pesar de la amenaza, Damián usó a la población para señalar como responsables de cualquier deceso al CEO de la minera y al Estado. “Si Antamina no se retira pacíficamente, tomaremos acciones de desalojo. No vamos a hacer la primera comunidad que muera defendiendo sus tierras. Cualquier responsabilidad de muertos, que sepa el Estado y Gobitz que ellos son los responsables. No nosotros”, dijo.

Con ese discurso radical, que representa solo a una minoría de Aquia, entonces toma sentido la responsable decisión de Antamina de paralizar sus operaciones y, de manera pacífica, instar al diálogo de las partes. Las pérdidas son millonarias, pero la vida no tiene precio.

Fuentes de la minera detallaron que los problemas comenzaron en enero de este año cuando asumió el cargo Damián, “quien tiene un discurso radical que ha incluido amenazas públicas de muerte y de incendiar las instalaciones de la mina”.

“El señor se está adueñando de la voz de Aquia. En realidad, él no representa a toda la población de Aquia, pues el 60% de la misma no es parte de la comunidad que él preside y han expresado su preocupación, por medio del Frente de Defensa de Aquia, de que estos sucesos obstruyan la continuación de las obras que la empresa realiza en beneficio de la localidad”, detalló.

Perú21 conversó con el dirigente, quien explicó que el paro es “pacífico”, pero que están “listos para defender nuestras tierras si nos mandan a las fuerzas del orden. No he dicho que vamos a llegar a ese punto (de la muerte), pero estamos dispuestos a todo”. “Vamos a radicalizar la protesta hasta el final. No vamos a dar un paso atrás”, enfatizó. Damián explicó también que no se van a reunir con personas “que no tengan la capacidad de deslinde. Solo con el representante de su directorio acreditado”.

INCITAN AL CAOS

La reciente declaración del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre que las empresas que conforman Antamina estarían coludiéndose para vacar al presidente Castillo, fueron muy criticadas ayer.

Por eso, tuvo que comerse sus palabras y dio marcha atrás. “Retiro la declaración que formulé y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos”, escribió en Twitter.

En tanto, el sentenciado Vladimir Cerrón, sin importarle nada el país, hizo un asolapado llamado para intensificar las protestas. “La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica”, tuiteó.

CONFIEP RESPONDE

Los gremios empresariales asociados en la Confiep rechazaron la violencia que se vive y lamentaron que “no exista una condena explícita y una reacción oportuna por parte del Gobierno”.

“Exhortamos al Gobierno a realizar todas las acciones necesarias que conduzcan a restablecer la paz social en las regiones afectadas en beneficio de sus comunidades, así como para lograr el reinicio de las actividades suspendidas”, detalló la Confiep.

Al cierre de esta nota, se supo que la tarde de ayer se reunieron el CEO de Antamina con el titular del Minem. Sin embargo, ninguna de las partes dio información alguna.

INDUSTRIA QUE ACELERA

La escalada de violencia contra el sector minería e hidrocarburos y la desatención del Ejecutivo para resolver los conflictos se da en un contexto en que este rubro creció 11.7% en setiembre respecto al mismo mes de 2020, según el INEI.

Ese mes, mientras el subsector hidrocarburos creció 4.02%, la minería metálica avanzó en 12.32%, gracias a la producción de molibdeno, oro y cobre, que aumentó, respectivamente, en 23.9%, 20.2% y 17.5%.

Además, entre enero y agosto, las exportaciones mineras sumaron US$21,069 millones, 22.1% más respecto al mismo periodo de 2019 y 50.8% más que el similar periodo de 2020, según un reporte de Comex Perú con datos de la Sunat.

