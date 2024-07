Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, causó revuelo este martes al afirmar que quien debería seguir como presidente es Pedro Castillo y no su patrocinada. El letrado, que se supone defiende a la mandataria, aseguró que el expresidente golpista ni siquiera debió ser investigado por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Yo no debería ser abogado en este momento, en esta condición. Hay que ser coherente en la vida, principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Incluso he sostenido con el expresidente Castillo que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto. Sin embargo, no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo”, aseguró Portugal en Canal N.

El analista político José Carlos Requena opinó para Perú21 que las declaraciones del defensor de la mandataria no aportan a favor de ella: “Entiendo que él ha querido entrar en un debate académico, pero su rol actualmente es otro. No veo que pueda aportar algo a la defensa de la presidenta con una declaración de esta naturaleza”.

Sin embargo, el politólogo consideró que el problema trasciende a las declaraciones de Portugal y refleja una situación de todo el Ejecutivo: “El gran problema que tiene la gestión gubernamental de la presidenta es que lo que prima es gente con una gran inexperiencia, pero no son conscientes de eso y terminan enredándose en ese tipo de cosas”.

Asimismo, consideró que, inicialmente, el ex presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola manejaba esas situaciones, sin embargo, actualmente ya no se da esa coordinación.

“De alguna manera, el premier anterior manejaba estas cosas. Eso ya se ha perdido. Ahora tienes a un premier, a un portavoz, a un poder detrás del trono y al abogado. En su momento, este rol lo tuvo Mateo Castañeda (exabogado de Boluarte) que también parecía que hubiera querido ordenar algo, pero luego terminó enredado en lo que terminó. Es un coro sin ninguna coordinación”, señaló.

No obstante, a pesar de las deficiencias, Requena considera que no habrá un cambio en el manejo del Ejecutivo ya que “tampoco son conscientes de este desorden”. “Más hay una idea de que tienen una campaña en contra. Frente a esta poca autocrítica, veo poco probable que haya cambio”, indicó.

En ese sentido, agregó que, a pesar de la impopularidad de la mandataria, coordina comunicados conjuntos con el Parlamento. “No hay una amenaza. Se dan interpelaciones, pero no se saca a ningún ministro; se tiene una declaración, pero tampoco causa más de una bulla mediática”, dijo.

