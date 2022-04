La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand fue separada de la presidencia de Nuevo Perú tras revelarse que labora como consultora en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Así lo informó la Comisión Política Nacional de dicha agrupación política, quien detalló que en la última reunión ordinaria se le indicó que la extitular del MIMP fue invitada a trabajar en la PCM por Aníbal Torres.

En un comunicado, refirió que luego de una conversación y debates respectivos, se decidió pedirle a Anahí Durand que renunciara a la consultoría en la PCM o a la presidencia de dicho partido.

“En respuesta, la compañera puso su cargo a disposición, por tal motivo la Comisión Política Nacional decidió separarla de su cargo de Presidenta, al considerar que la consultoría aceptada es incompatible con su rol en la organización y dar cuenta al Consejo Nacional y a las instancias orgánicas competentes para su conocimiento y fines pertinentes”, acotó.

Finalmente, Nuevo Perú recordó que si bien apoyó la candidatura de Pedro Castillo tras la primera vuelta, ocho meses de gobierno considera que la promesa de cambio “se ha desdibujado” ante un gobierno “que ha claudicado en impulsar el programa de cambios”.

Por ello, asegura que ha asumido una “posición crítica” y ahora exige el cumplimiento de las promesas electorales por la que votaron la mayoría de los peruanos, “sin sumarnos al coro golpista de la vacancia y la renuncia”.

Comunicado de Nuevo Perú. (Foto: Nuevo Perú)

La respuesta de Anahí Durand

La exministra de la Mujer consideró un “error estratégico” que Nuevo Perú se sume al campo opositor “fungiendo de furgón de cola del centro derecha”, pues dicha línea de “oposición democrática” ya es utilizada por el Partido Morado y otros sectores “privilegiados”.

“Mi posición, y así siempre lo expresé, es que la disputa por dirimir la crisis de régimen sigue abierta y el desorden de las izquierdas termina alimentando a los sectores golpistas que pugnan por recuperar el botín estatal”, expresó.

Durand también reveló que hace unos días aceptó la invitación del primer ministro, Aníbal Torres, para ser consultora en el despacho de asesores de la PCM y manifestó que “si es un gobierno popular que debe relanzarse entonces es coherente trabajar en el Estado que intenta dirigir”.

“Lamentablemente la Comisión Política ha definido que no es compatible trabajar en el Estado y ha decidido separarme del cargo del partido. A mí, ante las dificultades, mis padres me enseñaron que hay que poner el hombro y no sentarse a criticar desde la comodidad de quienes tienen la vida resuelta. Eso es lo que he hecho y eso es lo que haré”, subrayó.

“Acepto la decisión Nuevo Perú y dejo a un partido que ayudé a fundar pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruana”, sentenció la exministra de la Mujer.

Ante los últimos acontecimientos respecto al @NuevoPeruMov pic.twitter.com/H3clkIrNdh — Anahi Durand (@AnahiDurandG) April 7, 2022

