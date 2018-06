Ana María Choquehuanca: "El premier vio a la bancada de PpK como una minoría"

A pocos días de una reunión entre el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio , Ana María Choquehuanca confía en que la relación con el premier se fortalezca.

¿Cuál es el balance de la reunión que tuvieron el martes con el presidente Vizcarra?

Fue fructífera, una conversación informal a la que asistimos los que pudimos y ahí quiero aclarar que no es cierto que el presidente se reúne primero con un grupo y luego con otro de la misma bancada.

¿Se puede decir que fue para calmar el ánimo de este supuesto fraccionamiento entre la bancada y el Ejecutivo?

No, de ninguna manera. En primer lugar, la relación con el presidente siempre ha sido buena y respetuosa. En segundo lugar, el presidente no ha cerrado las puertas, eso no lo hubiéramos aceptado.

Algunos colegas suyos habían señalado que no se sienten oficialistas e indicaron que no les contestaban el teléfono.

Ellos se referían al premier ( César Villanueva ). Si hablamos del presidente del Consejo de Ministros, sí es cierto que ha existido una falta de coordinación, quizá porque él ha querido acercarse a todas las bancadas y ha tenido una forma de trabajo, pero ha descuidado un aspecto importante, que es con la bancada oficialista con la que tiene que trazar una misma línea de gobierno.

¿Él no encaja entonces en este plan de gobierno?

No, no se puede decir eso porque si Martín Vizcarra ha decidido que el premier sea Villanueva, es una decisión que debemos respetar. El jefe del Gabinete va a estar en la próxima reunión del martes (3 de julio) con toda la bancada, los ministros y el presidente, y ahí debemos tener más claras nuestras posiciones.

¿En la última reunión empezó una nueva historia entre el Ejecutivo y la bancada?

Esto es para mejorar la relación de coordinación que es un punto que ha estado fallando, aunque entendemos que no ha sido culpa del presidente Vizcarra. Ahora lo que esperamos es que la relación con el premier se fortalezca, pero es un punto que debe nacer de él.

¿El premier tiene claro que ustedes son el oficialismo?

Creo que él lo tiene claro, pero siento que la estrategia que tenía era acercarse a todas las bancadas y vio a Peruanos por el Kambio como un grupo minoritario, y que la mayoritaria le podía ayudar más porque preside más comisiones, pero esto pasará y avanzaremos.

Con la nueva reunión del martes, ¿qué debe cambiar?

Un trabajo más coordinado, que permita al presidente fortalecer todas las acciones que toma. Y que nosotros podamos tomar conocimiento de lo que se hace en el día a día.

¿La bancada debería comprometerse a no salir a dar mensajes contra el Ejecutivo?

No creo en ese tipo de compromiso, porque todos tenemos el derecho a expresarnos y dejar salir las emociones. Esto no debería seguir ocurriendo cuando haya buena coordinación.

En cuanto a decir lo que se piensa, Pedro Olaechea dijo que algunos políticos tenían “envidia” del fujimorismo.

No sé a qué se refiere, pero me sorprende lo que afirmó porque en los espacios políticos no existen envidias, existen confrontaciones. Es cierto que ellos son la mayoría parlamentaria, pero nosotros somos la bancada oficialista.

¿Cómo analiza el manejo del Congreso por parte de Fuerza Popular?

Quizá hubiera sido bueno que tengan más comunicación con todos los integrantes del Congreso, como, por ejemplo, presentando informes en los plenos sobre algunas decisiones que se tomaron. Pienso que después de dos gestiones sería bueno que ya no tengan la presidencia de la Mesa Directiva.