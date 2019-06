Ana Jara renuncia de manera irrevocable al Partido Nacionalista Peruano

La ex presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara hizo pública este viernes su renuncia al Partido Nacionalista tras 13 años de militancia a raíz de la revelación de pagos realizados por Odebrecht -con dinero de la Caja 2- por la obra del Gasoducto Sur Peruano.

A través de su cuenta de Twitter, la también ex ministra de la Mujer reveló la carta remitida este jueves al ex presidente Ollanta Humala en la cual indica las razones detrás de su dimisión.

Esta publicación fue acompañada de un mensaje en el cual Jara señala que su salida del Partido Nacionalista "no ha sido una decisión fácil de tomar".

"Recientes revelaciones vinculadas al proyecto Gasoducto del Sur del quinquenio anterior, revisten gravedad y como tal deben y tienen que investigarse", se lee en el documento.

Como se recuerda, este martes Perú21 informó sobre los registros de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2 o caja de sobornos) de la constructora brasileña en los que figuran 17 pagos relacionados a la concesión del GSP adjudicada durante el gobierno de Ollanta Humala valorizados en US$ 3 millones 70 mil.

Ana Jara lamentó que los miembros del buró político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicha agrupación no solicitaran licencia de sus cargos en el marco del juicio oral que se le seguirá al ex mandatario Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia.

"Esperaba el gesto de los miembros del buró político del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, de solicitar licencia de sus cargos dirigenciales, máxime estar ad portas de un juicio oral de cargos de carácter penal [...] el hacerlo les permitiría ejercer con total independencia su irrestricto derecho a la defensa", indica.