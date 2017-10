Ana Jara y Pedro Cateriano piden a Humala aclarar nueva denuncia sobre Odebrecht "Humala y los dirigentes de su partido tendrán que aclarar esta nueva acusación de supuesto financiamiento ilegal”, escribió el ex premier en su cuenta de Twitter. Mientras que la ex ministra señaló: "esperamos un pronunciamiento. Aquí no vale el silencio"

Ollanta Humala es investigado por presunto lavado de activos, bajo prisión preventiva de 18 meses.