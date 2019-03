Ana Jara sobre Las Bambas: "Yo me la juego por el diálogo y creo que todavía estamos a tiempo"

La ex primera ministra Ana Jara consideró este jueves que el Gobierno de Martín Vizcarra "no la ve" respecto a una solución al conflicto social que se ha desarrollado en Apurímac entre comunidades campesinas y la minera Las Bambas.

La ex parlamentaria dijo creer que el Viceministerio de Gobernanza Territorial "ha jugado un pésimo papel" en esta situación.

"Creo que el Gobierno no la ve. Acá ha jugado un pésimo papel el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que tenía a su cargo precisamente la rectoría para evitar estos temas de conflictos sociales y de darse la solución, ver la sostenibilidad en el tiempo, porque el papel aguanta todo", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, Jara cuestionó que el Estado no haya conocido los delitos por los cuales se le acusa de extorsión a los hermanos Chávez Sotelo, asesores legales de la comunidad de Nueva Fuerabamba, y haya esperado a que "estalle el conflicto" para acercarse a la zona.

"He escuchado a un fiscal decir que no son los comuneros los que están siendo objeto de investigación, sino los abogados. ¿Por qué el servicio de inteligencia se ha reservado esta investigación? ¿Por qué ha esperado a que estalle el conflicto social para recién tratar de acercarse a los comuneros?", indicó.

"¿Cómo les puedes reclamar a los comuneros creer en el Estado si el Estado le ha fallado?", se preguntó.

Finalmente, la ex presidenta del Consejo de Ministros dijo creer que aún hay tiempo para el diálogo y pidió, en ese sentido, que tanto la Iglesia Católica como la Defensoría del Pueblo intervengan como mediadores para encontrar una solución al conflicto.

"Yo me la juego por el diálogo y creo que todavía estamos a tiempo. Creo que es el momento, ya que estamos en un punto muerto en la que ninguna de las partes cede. Esto como todos sabemos no depende del Ejecutivo si no del Poder Judicial. La Iglesia Católica a través del monseñor Cabrejos y la Defensoría del Pueblo deben buscar validarse como mediadores", manifestó.