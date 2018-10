Ana Herz con la voz entrecortada: "Soy una persona de una trayectoria limpia"

Por primera vez, Ana Herz de Vega —una de las asesoras de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori — se pronunció tras afrontar un pedido de 36 meses de prisión preventiva por el caso cócteles, junto a otros 10 implicados.

Al borde de las lágrimas, Ana Herz de Vega aseguró que no tiene intenciones de obstruir la justicia ni piensa en darse a la fuga, pues no hay razones para encerrarla a sus 68 años.

"Hace 15 días fue privada de mi libertad. Me detuvieron como un delincuente en la calle. Me humillaron, me pusieron un chaleco de detenida y me pasearon por las calles ante la prensa nacional. ¿Todo por qué? Por el icho de una persona que miente ya se ha escuchado macuaches veces cómo miente", dijo Ana al juez Concepción Carhuancho.

Para la asesora de Keiko Fujimori no existe explicación satisfactoria para que la hayan "maltratado", pues ella sostiene que ha podido cometer errores, pero no ha cometido ningún delito.

"Soy una persona de una trayectoria limpia como toda mi familia. Mientras yo estaba detenida allanaban mi domicilio y me buscaban por los techos porque decían que por ahí me iba a escapar", agregó.