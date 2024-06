La Corte Suprema de Chile resolvió, en primera instancia, ampliar la extradición de Alberto Fujimori, para que pueda ser procesado en nuestro país por cinco casos: esterilizaciones forzadas, familia Ventocilla (seis miembros), terrorista emerretista ‘camarada Tito’ (embajada de Japón), Jorge Bardales y otras 39 personas, y Arturo Moreno.

Los delitos de los que se le acusa a Fujimori son homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves, según la resolución.

No obstante, aún falta que la justicia chilena falle en segunda instancia.

El abogado del expresidente, Elio Riera, señaló a Perú21TV que impugnará la mencionada resolución, y adelantó que su argumento será que el indulto humanitario recibido por su defendido no solo lo ha librado de las condenas por las que fue sentenciado sino de los procesos en curso que tenía, y de los que estaban por abrirse.

“Estoy plenamente convencido de que los medios probatorios que vamos a presentar en Chile por esta decisión pueda revertirse. En el supuesto caso que no se dé, tendremos que demostrar aquí, en Perú, que no existió delito. El pronunciamiento de Chile no considera el indulto humanitario. Un indulto que también restituye el derecho de gracia, motivo por el cual no corresponde dar la extradición; al parecer, la justicia chilena ha omitido ello, y vamos a solicitar que se pronuncie respecto a ese hecho”, explicó Riera.

Al ser consultado de que el referido fallo indica que Fujimori no ha sido indultado en Chile, y que podría ser juzgado en ese país, contestó: “Es un pronunciamiento en primera instancia, que puede ser revocado en otra instancia; soy respetuoso del pronunciamiento del fallo, pero eso no quiere decir que tengamos que asentir. A manera de ejemplo, la justicia es así. Hace un mes el abogado de la presidenta Dina Boluarte (Mateo Castañeda) estaba detenido, en primera instancia, ¿qué hizo la segunda instancia? Revocó (su detención y lo liberó)”.

INDULTO NO ES IMPUNIDAD

En la orilla de enfrente, el abogado constitucionalista y docente universitario Aníbal Quiroga señaló a Perú21 que su colega Riera está equivocado porque “indulto no es igual a impunidad”.

“El indulto es la extinción de una pena; esa pena es producto de un juzgamiento; y el indulto se refiere a algo que fue juzgado, y no a algo que no ha sido juzgado nunca. ¿Cómo le puede alcanzar el indulto?”, añadió, y recordó que Fujimori nunca fue procesado por los cinco casos por los que Chile está aprobando, en primera instancia, la extradición.

SABÍA QUE

-Según Quiroga, los cinco casos podrían haber prescrito y Fujimori se salvaría de ser procesado, así la justicia chilena apruebe la extradición en segunda instancia.

-El exabogado de Fujimori César Nakazaki dijo a Perú21 que el TC podría decidir si es que el indulto lo libra de los nuevos procesos.





