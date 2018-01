Amilcar Gómez, ex operador de Humala, confirmó participación en comisión Madre Mía

Amilcar Gómez Amasifuen, ex operador del ex presidente Ollanta Humala, confirmó su participación, para este 2 de febrero, en la comisión investigadora del caso Madre Mía del Congreso.



Para la Fiscalía, el ex militar fue el presunto operador de Humala para hacer cambiar de versión a los testigos que inicialmente sindicaban al ex presidente como el ‘Capitán Carlos’. Al ex jefe de Estado se le acusa de haber ordenado torturas y ejecuciones extrajudiciales de personas cuando este comandaba la base antisubversiva Madre Mía , en Huánuco, en 1992.

En la difusión del contenido de audios de 'Artemio' que comprometen al ex mandatario Ollanta Humala en la supuesta compra de testigos por el caso Madre Mía y aportaciones fantasmas al Partido Nacionalista durante su campaña electoral del 2011, se escucha a Amilcar Gómez tratando de favorecer a Humala.

Llamada 1

Día: 4 de abril de 2011 Hora: 7:26 am

Llama Amilcar, también conocido como 'Chicho'. (Amilcar Gómez Amasifuén). Recibe llamada Julio Torres Aliaga

Julio contesta: Aló, Chicho.

Amilcar responde: JULIO, este… hay que hacer el depósito para AUCAYACU hoy día por favor, ese Ángel (ininteligible) si es posible hoy día o mañana para coordinar todo porque está entrando en contradicciones.

Julio: ¿Quién? Chicho/Amilcar: El de AUCAYACU pe, hay que hacerle el giro a nombre de su hija.

Julio: Pero ya se le ha depositado pe'

Amilcar: Ah…Julio: Ya se le ha depositado a Chicho. Es por cada audiencia pue papá

Julio: Anda mejor tú a la oficina pues hermano porque ya no, no sé yo, para que le expliques tú mismo a ALMENDRA, ¿a qué hora vas a ir ahora para que lo lleves? Y hagas el depósito a Amílcar...



En la sesión del viernes 2 de febrero, el presidente de la comisión Madre Mía del Congreso, Héctor Becerril, también oficializará el interrogatorio a Humala para el 16 de febrero en la sede de la Diroes.