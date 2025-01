Amigo de Nicanor Boluarte acusado de presionar a testigo clave de caso Qali Warma: "Le dije que se cuide"

Recientes declaraciones de Carlos Guillén Anchayhua, un comunicador vinculado al círculo cercano de Dina Boluarte y acusado de ser emisario del Gobierno para presionar a Noemí Alvarado, la mujer que denunció la repartición de carne de caballo en Qali Warma, vuelven a remecer las investigaciones del escándalo de corrupción relacionado con el programa social.

En declaraciones a Cuarto Poder, Guillén rechazó categóricamente las acusaciones, pero admitió conocer a Alvarado.

"Yo quiero que salga la señora Noemí y deje de estar comentando que no la conozco, porque a la señora sí la conozco. He visitado su casa, conozco a sus hermanos y a toda su familia".

Además, Guillén también negó haber realizado ofrecimientos en nombre del Gobierno o haber presionado a Alvarado.

“Nunca le he ofrecido una reunión con el ministro Demartini, porque ni yo mismo puedo entrar a una reunión con él. Es difícil”, aseguró.

Sin embargo, confirmó que, tras la muerte de Nilo Burga, aconsejó a Noemí Alvarado. "Le dije, como amigo, que se cuide. Le dije: 'Mira lo que está pasando', le dije que tenga cuidado", aseguró al dominical.

Niega estar relacionado con la presidenta Dina Boluarte

Aunque Guillén asegura no tener una relación cercana con la presidenta Dina Boluarte, admitió su conexión con su hermano Nicanor Boluarte.

"Con el señor Nicanor tenemos una amistad desde la campaña de la segunda vuelta. Coincidimos en política y temas comunicacionales", declaró.

Fotografías y registros lo muestran asistiendo al cumpleaños de Nicanor en octubre de 2023, acompañado del primo de la presidenta, Adolfo Ramírez.

Por otro lado, Guillén también ha sido vinculado con otros funcionarios, aunque asegura que sus relaciones no son de amistad. “Conozco al ministro Morgan Quero, pero no tengo una amistad. Me lo presentó el doctor Contreras”, explicó al ser interrogado.

