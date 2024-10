Américo Gonza presentó proyecto de ley que lo beneficiaría

El congresista Américo Gonza presentó un proyecto de ley que incrementa la escala remunerativa de los trabajadores del despacho presidencial. El parlamentario de Perú Libre figura como trabajador de este sector, pero tiene licencia para ejercer como legislador.

"Yo soy nombrado técnico administrativo en Palacio de Gobierno (…) No dejo de ser trabajador, si es que se llega [aprobar]. ¿Soy trabajador o no soy trabajador? Yo estoy con licencia para ejercer el cargo", dijo a Canal N.

Asimismo, el parlamentario comparó su situación con la de otros profesionales que solicitan licencias. En ese sentido, indicó que su licencia durará lo que dure su periodo legislativo.

"En cualquier institución dan licencia automáticamente para ejercer su cargo de representación y luego termina, si es que lo desee, como los maestros, como los médicos, como cualquier otro trabajador (...), lo que dure el periodo del cargo de elección popular", señaló.

Gonza indicó que los trabajadores del Despacho Presidencial se acercaron a su despacho para pedirle que presente el proyecto ley. En ese sentido, justificó su propuesta, a pesar de que lo beneficie directamente, e incluso aseguró que no puede evitar ser favorecido por la iniciativa legislativa. "Soy consciente de que estoy legislando para los trabajadores. ¿Voy a hacer una ley que diga para los trabajadores, menos para Américo Gonza? Eso no se puede hacer tampoco", añadió.

Asimismo, el legislador no descartó retornar a su cargo en Palacio de Gobierno cuando finalice su periodo congresal.

"¿Voy a ser trabajador o no voy a ser trabajador?, ¿voy a cobrar o no voy a cobrar? Pero ahorita no, ahorita nadie puede cobrar", afirmó.

El proyecto

La iniciativa legislativa fue presentada el 3 de octubre y, junto a Gonza, figuran como coautores seis congresistas, incluido Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso.

El proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas sea quien formule "una nueva escala remunerativa de los trabajadores comprendidos en los decretos legislativos 276, 728 y 1057 del pliego del Despacho Presidencial".

El parlamentario sustenta su propuesta en que la última escala remunerativa realizada a ese sector data de 2013. "[Desde 2014] los servidores del Despacho Presidencial han realizado el pedido de incremento en sus remuneraciones e incentivos económicos, sin haber obtenido hasta la fecha logros en sus pedidos de justicia y equidad", indica el texto.

Gonza es trabajador en Palacio de Gobierno desde 2002. Ingresó bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El portal de la Presidencia revela que, hasta noviembre de 2014, el ahora legislador se desempeñó como mayordomo en la Dirección de Operaciones. No obstante, en diciembre fue nombrado como Técnico Administrativo I en la Secretaría General de la Presidencia, con un salario de S/ 3,500.

Desde 2021, Gonza figura como trabajador con licencia sin goce de haber.

