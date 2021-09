La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció, el último martes, haber sido agredida verbalmente por el primer ministro Guido Bellido. A partir de entonces, la parlamentaria ha recibido numerosas llamadas de solidaridad, pero también, y es lo preocupante, comunicaciones a través de las cuales amenazan su vida y le increpan por sus declaraciones.

“Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso (reparto de oficinas)? ¡Anda cásate’, y le dije: ‘Perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo: ‘ahora solo falta que te violen’”, relató la parlamentaria en RPP, y si bien el premier lo ha negado, el vocero de la bancada de Somos Perú, José Jerí, ha corroborado que el titular de la PCM hizo comentarios “desatinados”.

Ayer, la bancada de Avanza País se reunió para analizar el caso de Patricia Chirinos quien, trascendió, ya presentó una denuncia formal ante la comisaría de El Cercado contra quienes resulten responsables de estas amenazas que, se informó, se realizaron desde el número telefónico 933951264.

“Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la @PoliciaPeru a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas”, indicaron.

BELLIDO NIEGA ACUSACIÓN

Entre tanto, hoy jueves se espera que el jefe del gabinete acuda al Congreso para sustentar el proyecto de presupuesto general de la República 2022. En ese contexto, es previsible que se encuentre con Chirinos, quien es tercera vicepresidenta del Legislativo.

Ayer, en una actividad en el Callao, el también legislador de Perú Libre volvió a negar haber agredido verbalmente a Chirinos. “No tengo ningún problema con nadie, eso (la denuncia) es parte de una estrategia, yo no tengo confianza con la señora, no la conozco”, repitió. Asimismo, manifestó que espera que el tema se aclare y añadió que si es citado a la Comisión de Ética Parlamentaria acudirá para formular sus descargos. “Yo no puedo decir que no asisto”, indicó.

SABÍA QUE...

Colectivos han convocado hoy a un plantón, en el frontis del Congreso, donde se presentará el premier.

Expresidentas de la Mesa de Mujeres Parlamentarias indicaron que conductas como la de Bellido lo inhabilitan para ejercer el cargo.