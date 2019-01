Amado Enco: "Los Cuellos Blancos buscaban el control de la Fiscalía con Pedro Chávarry" [ENTREVISTA]

El procurador Anticorrupción, Amado Enco, se pronunció sobre la situación actual del Ministerio Publico, tras la salida de Pedro Chávarry. La defensa del Estado considera que el ex fiscal de la Nación se aferró al cargo para evitar complicarse en el caso de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Nuevos aires se respiran en el Ministerio Público. Tras la renuncia de Pedro Chávarry, la fiscal Zoraida Ávalos tiene la batuta interinamente...

-Chávarry se retrasó demasiado en apartarse de la jefatura del Ministerio Público considerando que es una institución que tiene un rol fundamental en la administración de justicia. Desde esa posición, lo que hizo fue defenderse de sus presuntos nexos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto dejando de lado la gestión institucional. Se aferró al cargo. Ha tenido actitudes obstruccionistas que han sido detalladas por los fiscales del caso Lava Jato.



La red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto sigue creciendo. ¿Cuáles son los avances de la investigación?

-En el caso de Chávarry, la Fiscalía de Crimen Organizado a partir de la información que obtuvieron de los aspirantes a colaboradores eficaces de Los Cuellos Blancos del Puerto y que es contrastada por la fiscal Rocío Sánchez ha complicado más la situación del ex fiscal de la Nación. También existe la sospecha que en proceso de ratificación de su cargo supremo. No olvidemos que él fue favorecido con la alteración de sus notas en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los consejeros también cumplieron un rol en la red criminal.



Sea más preciso, por favor...

-Ya no se trata solo de un audio donde aparecía coordinando favores a favor de César Hinostroza (ex juez supremo) sino que ya pasamos a imputaciones serias que lo comprometen como parte de la organización criminal. Con esa información y con la denuncia que presentó la procuraduría ante el Congreso su situación se convertía en insostenible y le hacía mucho daño al Ministerio Público.



¿Qué rol cumplía Chávarry en Los Cuellos Blancos del Puerto?

-Una de las hipótesis de la Fiscalía y que comparte la Procuraduría Anticorrupción es que los integrantes de la red tenían como objetivo copar la cabeza, la cúpula del Ministerio Público, a través de Pedro Chávarry. Así lo han dado a conocer los colaboradores eficaces, quienes cumplieron un rol fundamental en la organización criminal. Ellos han evidenciado que querían el control con Chávarry.



¿Cuál es el panorama que deja Chavarry en el Ministerio Público?

-La imagen está deteriorada. No era justo que por esa actitud renuente de renunciar al cargo se termine perjudicando la institución. Muchos fiscales provinciales y superiores se han perjudicado por los cuestionamientos a su institución. No hay avances en la denuncia que hizo la fiscal Sandra Castro en contra de Chávarry porque no se inhibió de la investigación a pesar de que dijo que lo haría.



Zoraida Ávalos declaró en emergencia el Ministerio Público. ¿Qué expectativas tiene de su labor?

​Es una fiscal suprema que no tiene ningún tipo de cuestionamientos que la puedan vincular al caso Lava Jato ni a Los Cuellos Blancos. No se conoce de ninguna denuncia en su contra que nos haga pensar que está cuestionada éticamente para el cumplimiento de la función. Esperamos que dé muestras claras y objetivas de su verdadero compromiso de lucha contra la corrupción y, eso implica, respetar el trabajo de los fiscales que tienen casos emblemáticos y apoyarlos logísticamente.

El último martes, la fiscal Castro realizó una diligencia de verificación en la casa de Chávarry. ¿Qué opina?

La doctora Sánchez tiene la facultad de allanar las oficinas e incautar información si es que tiene la sospecha de que podría haber material probatorio. Son diligencias urgentes que se hacen ante el riesgo de que las evidencias desaparezcan. Además, ella ya cuenta con información que vincula a Chávarry con Los cuellos Blancos del Puerto.



CÉSAR HINOSTROZA

Cambiando de tema, ¿cómo va el proceso de extradición del destituido juez César Hinostroza?

-El cuaderno de extradición que envió el Estado Peruano llegó a las manos de las autoridades políticas de España y encontraron que había argumentación suficiente para impulsar la extradición ante el foro judicial. En estos días, se debe estar ingresando el cuaderno de extradición al Quinto Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid.



¿Qué implica ello?

-El juez de instrucción, en los próximos días, programará una audiencia de comparecencia con el objetivo de que se corra traslado del pedido de extradición a Hinostroza y este pueda responder si se allana o se opone a la extradición. Y con la respuesta, el juez armará un informe y lo elevará a una sala de la audiencia nacional de Madrid que iniciarán las audiencias consecutivas para. Los procesos de extradición son de largo aliento.

REPARACIONES CIVILES

Explíquenos sobre los avances de la Procuraduría Anticorrupción.

-Hemos logrado recaudar S/45 millones por cobro de reparaciones civiles que adeudan sentenciados por corrupción a nivel nacional. Es una cifra histórica porque es el registro más alto de cobro de reparaciones civiles desde la existencia de esta procuraduría. En el 2017 se logró recuperar 10 millones. Además, ese mismo año, se impulsó 578 denuncias ante el Ministerio Público, asó como ante el Congreso de la República.



Hablemos de las medidas cautelares...

-Hemos interpuesto 480 medidas cautelares en diversos procesos judiciales. De ellos, 300 fueron declaradas procedentes ante el Poder Judicial.



Nos puede precisar cuáles son...

-Hay una medida cautelar de embargo por el monto de S/2 millones sobre los bienes del investigado Walter Ríos (Ex Presidente de la Corte Judicial del Callao). También de César Hinostroza (ex juez supremo) por S/42 millones 653 mil. Además, se logró una medida cautelar de embargo preventivo a uno definitivo en forma de inscripción sobre los predios del sentenciado Víctor Joy Way. Ello permitirá al Estado recuperar S/2 millones 200 mil.