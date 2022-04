El presidente Pedro Castillo no le dio la cara a Junín. En medio de fuertes y violentas protestas de ciudadanos de Huancayo que exigían la presencia del mandatario, se llevó a cabo una mesa de diálogo entre dirigentes agropecuarios y transportistas con los ministros de Justicia; de Economía y Finanzas; del Ambiente; del Interior y de Desarrollo Agrario y Riego. Al término se redactó un acta de acuerdos, sin embargo, varios de los dirigentes se negaron a firmarla porque Castillo no estuvo presente. Ellos amenazaron con continuar con las manifestaciones, pese a que se estableció una tregua.

De acuerdo con Junior Meza, conductor del programa La Hora de la Prensa de Radio Rumbo, durante la jornada se arrojaron bombas lacrimógenas y hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en los exteriores del Coliseo Wanka, donde se realizaba la reunión. Desde los exteriores un ciudadano expresó: “El señor presidente debería estar acá, ¿por qué no da la cara? ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros... El pueblo se levanta porque él está abusando, se va a otra región, ¿por qué no viene a Huancayo?”.

Durante la mesa de diálogo, el arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto, consultó a la población si estaba de acuerdo con que él sea el mediador. En coro le respondieron: “no, queremos a Castillo”.

Mientras esto sucedía, desde otra región donde lo declararon “huésped ilustre” (San Martín), el presidente intentó rectificarse de sus críticas a los paros y bloqueos que se realizan en diversas regiones del país. “Ha habido un mal entendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo”, comentó en referencia a su declaración dada días atrás, en Piura, en la que llamó “pagados” y “cabecillas” a los promotores de los paros.

Acuerdos de la mesa

Previo al encuentro con representantes de la PCM, la Sutran reportó –en el sexto día de paros en distintas regiones del país– que las vías de las regiones de Arequipa (Carretera Panamericana Sur), Junín (Carretera Central) y Ayacucho (Vía Los Libertadores) se encontraban con tránsito restringido.

En Junín, el Ejecutivo se comprometió a eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de combustibles en un 90% de forma temporal, así como presentar un proyecto de ley ante el Congreso para dejar sin efecto el 10% restante por tres meses.

Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. (Foto: Junior Meza/p21)

También se acordó exonerar el IGV a productos alimenticios básicos de la canasta familiar como fideos, arroz, harina y pollo. Además, se incrementará la banda de subsidios para el balón de gas doméstico para beneficiar a más familias.

Adicionalmente, se anunció la aprobación del Decreto de Urgencia para beneficiar a los pequeños productores ganaderos. También se programó un Consejo de Ministros Descentralizado en Junín para el próximo 7 de abril.

Al respecto, el exministro de Economía, Alonso Segura, dijo que reducir el ISC y temporalmente el IGV es una medida necesaria. “Por un lado, se va a mitigar en parte la subida de precios, y por el otro se va a demostrar que de alguna manera se están tomando acciones concretas frente a esta crisis”, explicó a Perú21.

Advirtió que para no generar un forado fiscal, se debe tener pleno control de las políticas de implementación de dicha medida. “Cuando se vayan normalizando los precios, el Ejecutivo tendrá que desmontar esto, volver a aplicar el IGV a productos de la canasta y el ISC en combustible. Ese es el verdadero reto”, puntualizó. En tanto, el analista político José Requena consideró que la medida requiere de una evaluación técnica constante a través de una comisión especial, así como de una “mirada política”. “No es coincidencia que esto se esté concentrando en Junín, región del líder de Perú Libre (Vladimir Cerrón)”, refirió.

En tanto, desde el Congreso anunciaron que hoy realizarían una sesión de Junta de Portavoces a las 10.30 a.m. exclusivamente para analizar las protestas en todo el país. “Vamos a analizar la situación y proponer medidas desde el Congreso”, señaló María del Carmen Alva.

Manifestantes llegaron hasta la casa de Cerrón. (Foto: Junior Meza/p21)

Tenga en cuenta

Durante las manifestaciones, ciudadanos arrojaron piedras a la casa de Vladimir Cerrón en Huancayo. Ante ello, el fundador de Perú Libre llamó al director general de la PNP para pedirle que enviara efectivos a su domicilio.

Hernando Guerra García (FP) adelantó a RPP que Fuerza Popular promoverá una moción de interpelación al ministro de Agricultura, Óscar Zea, por el paro indefinido.

José Requena consideró que es “ poco probable” que otros sectores tomen el precedente de los compromisos del Ejecutivo para pedir beneficios similares. “El transporte impacta en toda la economía, de cierto modo, todos se verán beneficiados ”, dijo.

”, dijo. “La forma en que se ha tratado de llegar a un acuerdo no fue la más apropiada, esperaron al final”, dijo Carlo Curisinche, alcalde de El Tambo (Huancayo).

