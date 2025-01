Alvina Ruiz regresa a la TV: "El hecho de que la presidenta no declare a los periodistas es una mala señal"

La periodista Alvina Ruiz regresa a las pantallas de la televisión y desde este lunes 6 de enero conducirá 'Al día con Willax', a las 6:00 a.m.

En entrevista con Perú21, la también columnista de este diario, dijo que "el periodismo es una pasión", por lo que su regreso era inminente.

Consultada sobre el alarmante informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) sobre los ataques a la prensa y la hostilidad de la mandataria Dina Boluarte, Ruiz consideró que "tenemos que estar alineados en la defensa del periodismo" y que estas violaciones contra la libertad de prensa "son una amenaza para la democracia"

Alvina Ruiz opinó que si bien entre los periodistas pueden haber diferencias es necesario estar unidos ante una situación de hostilidad contra la prensa porque nadie está libre de ser víctima del poder.

"En los últimos tiempos varios medios se han visto afectados y eso es preocupante. El hecho de que la presidenta no declare a los periodistas es una mala señal. Además, hay palabras muy crudas contra los periodistas. Mientras más silencio guarde peor será la situación de la prensa", dijo, tras advertir que hay un claro problema de comunicación en la Presidencia.

SU LLEGADA A WILLAX

"Es una experiencia nueva. Yo salgo después de 19 años de América y tenía que hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, retarme a mí misma", comentó, tras mostrarse contenta de ser parte de un equipo de colegas que conoce como es el caso de Perla Berríos y Omar Ruiz de Somocurcio.

Tras varias conversaciones, Ruiz aceptó la oferta de Willax y se siente realmente entusiasmada.

"Empecé muy joven en el periodismo y he recorrido muchos programas y formatos que me han dado la experiencia y no dejo de aprender. No dejo de entusiasmarme por la información y la rigurosidad que he hecho", comentó.

Sobre el espacio periodístico que conducirá adelantó que la idea es "despertar con información variada, desde política hasta entretenimiento".

