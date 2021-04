A través de un video, el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa alertó sobre el peligro que entraña para el futuro del país que los electores se inclinen por votar en blanco o viciar su voto en la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo 6 de junio entre los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, Pedro Castillo.

Empezó su alocución reconociendo que si bien hay muchas cosas que van “pésimamente mal en el país” y “hay millones de votantes que por culpa del desastroso Estado peruano” han perdido la ilusión de dejar de ser pobres, deben también saber que la solución no es la propuesta trazada por Castillo y el fundador de la agrupación que lo postula, Vladimir Cerrón.

“No nos equivoquemos. El camino que proponen Castillo y Cerrón es un cuento que se hará trizas a las 12 de la noche. Ya se ha hecho antes en el Perú y en el mundo, sino no habría casi un millar de venezolanos sobreviviendo por las calles del Perú. Venezuela se convirtió en un infierno. En el año 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia y convocó a un referéndum exactamente igual al que proponen Castillo y Cerrón para cambiar la Constitución. La ganó, por supuesto, y convocó a elecciones para elegir una asamblea constituyente, o sea un nuevo Congreso controlado por él y hacer una nueva Constitución a su medida como si fuera un pantalón encargado un sastre. Veinte años después Venezuela sigue siendo una dictadura criminal y el país más miserable de América”, subrayó.

Álvaro Vargas Llosa explica opción por Keiko Fujimori en 2da vuelta electoral en Perú

Vargas Llosa añadió que si eso es lo que quiere la ciudadanía debe votar por Castillo, y digiriéndose a quienes han evaluado la posibilidad de votar en blanco o viciar su voto, les indicó que no es la opción más acertada toda vez que con ella “siempre se ayuda al que va primero”. “Yo aprendí esa lección en la segunda vuelta del 2001 cuando fui animador de una campaña por el voto en blanco”, reflexionó.

“Por eso algunos peruanos que hemos sido duros adversarios del fujimorismo hemos decidido apoyar a Keiko en esta segunda vuelta. No, no necesito que nadie me recuerde el pasado fujimorista, pero ahora está en juego el futuro y toca creerle cuando dice que respetará la Constitución, la libertad de expresión y la independencia de la justicia. El Perú no permitiría que incumpla esa promesa”, añadió.

“No es hora de andar con medias tintas. Será difícil que Keiko gane pero todavía es posible. Triunfó en ocho regiones si contamos el Callao y Lima provincias, y quedó segunda en otras ocho, por lo tanto hay una base; pero no ganará si nos lavamos las manos o contemplamos las musarañas mientras avanza un proyecto antidemocrático totalitario que hará mucho más pobres a los pobres y entrará una peor corrupción. Ojalá que con el avance de los días más peruanos lo vean así”, manifestó.

En otro momento, el periodista sostuvo que si bien la pobreza ha vuelto a aumentar en años recientes “la solución no es matar al enfermo”. “Eso empieza por entender que Keiko es la única opción que queda porque eso han decidido los votantes en la primera vuelta”, enfatizó.

Pedro Yaranga