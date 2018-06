Un aluvión de candidatos intentará ganar la Alcaldía de Lima en octubre

No estamos en julio, pero desde hoy veremos funciones diarias de show político circense con campañas que, como en todos los procesos, nos invadirán con abundante propaganda, destempladas propuestas y harto discurso para la galería.

Al cierre del plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones , miles candidatos para alcaldías y gobiernos regionales se inscribieron en todo el Perú, pero en la capital los postulantes a la Alcaldía de Lima sorprendieron al fijar un récord histórico. Al cierre de esta edición había 20 inscritos y uno más, Jorge Villacorta (PpK), que estaba por hacerlo.

La calma que suele haber en los alrededores del Jurado Electoral Especial se vio trastocada por la presencia de los aspirantes, quienes acompañados del bullicio de sus grupos esperaron, como siempre, la última hora para inscribirse.

Hubo de todo. Pullazos, insultos, pifias y gritos por doquier. Los más fastidiados fueron los vecinos de los edificios aledaños, quienes, en acto de protesta, arrojaron baldes de agua y botellas vacías a las improvisadas portátiles.

UNO A UNO

El primero en oficializar su inscripción fue el ex presidente de Protransporte de la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, Gustavo Guerra García, de Juntos por el Perú, quien llegó acompañado de su postulante a teniente alcalde, Hernán Núñez, y una decena de simpatizantes con chicharras en mano.

“Sabemos cómo mejorar el transporte público. Somos varias banderas de izquierda que unidos vamos a hacer una mejor Lima”, declaró.

Con perfil bajo, los ex legisladores Humberto Lay (Restauración Nacional) y Alberto Beingolea (PPC) fueron inscritos por sus personeros.

El actual alcalde de Surco, Roberto Gómez (Vamos Perú), llegó al ritmo de cánticos alusivos a la selección peruana y acompañado de arlequines, trompetas y bombos. Es decir, no nos equivocamos cuando decimos que empezó el circo. En un alto de la función, Gómez prometió convocar a peritos internacionales para revisar los contratos de las gestiones de Villarán y Castañeda.

En el camino coincidieron el ex ministro Daniel Urresti (Podemos Perú) y el ex senador Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio), cuyos simpatizantes se dijeron de todo a las afueras de la entidad electoral; el primero aseguró que derrotará a la criminalidad y el segundo que combatirá la corrupción. Pasadas las 8 p.m., el ex congresista fujimorista Julio Gagó (Avanza Perú) y el aún alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz (Acción Popular), estuvieron frente a frente ante el JEE, que demoró debido a la caída de su sistema.

Casi en silencio, se apareció el equipo de campaña de Esther Capuñay (UPP) y el del ex burgomaestre Ricardo Belmont (Perú Libertario).

Poco antes de las 9 p.m. llegó Luis Castañeda Pardo. La prensa le preguntó si fiscalizaría la gestión de su progenitor. Replicó que él tiene “su propio estilo de trabajo”. Diethell Columbus (Fuerza Popular) fue uno de los últimos en presentarse. Se levanta así el telón.

SABÍA QUE

-Las elecciones regionales y municipales se realizarán el domingo 7 de octubre del presente año. 

- El pasado domingo se inscribieron Juan Carlos Zurek (Somos Perú), Enrique Ocrospoma (Perú Nación), Manuel Velarde (Siempre Unidos), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso) y Enrique Cornejo (Democracia Directa). 

- De manera imprevista, el Frepap inscribió a Jacinto Silva.