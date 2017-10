Alonso Peña Cabrera: "Si Odebrecht menciona a otros, se investigará"

El jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, aclaró el panorama sobre el próximo interrogatorio a Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la empresa del mismo nombre, que tendrá lugar en la ciudad brasileña de Curitiba, el próximo 9 de noviembre. Desde ya, garantizó que el fiscal José Pérez, a cargo de investigar las anotaciones que involucran a Keiko Fujimori, podrá consultar sobre ella y sobre las siglas ‘AG’, que también aparecen en el documento.

¿Sobre qué temas podrá consultar el fiscal José Pérez a Marcelo Odebrecht?

Podrá preguntar por temas, personas y hechos que estime pertinentes en su ámbito de investigación, de su autonomía, y que está reconocida por la Constitución.

¿Pero en este caso es, estrictamente, por la anotación en que se hace referencia a Keiko Fujimori y a las siglas ‘AG’?

En principio, sí. Pero no puedo estar en el ámbito de la función del fiscal, porque no me puedo involucrar en el contenido de los interrogatorios. Lo que sí puedo decir es que el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, me manifestó su intención de hacer indagaciones sobre la anotación ‘AG’ y yo le manifesté que se respetarían sus decisiones.

Al respecto, algunos medios informaron que usted habría señalado al fiscal Pérez que no podía consultar sobre ‘AG’.

Niego categóricamente esas versiones. Es un temerario desprecio a la verdad. No es cierto que yo haya intentado inducir al fiscal a formular o no ciertas preguntas.

¿Usted sí se reunió con el fiscal Pérez, entonces?

Por supuesto que sí. Y fueron dos reuniones en las que también participaron otras personas. La intención de la primera reunión fue expresarle nuestro apoyo y nuestra disposición para facilitarle todos sus pedidos de cooperación internacional, a solicitud expresa del fiscal de la Nación. Ahí se le dijo que nosotros solo intervendremos para dar trámite a sus pedidos.

¿Y la segunda reunión de qué trató?

Esa se realizó el 19 de setiembre y ahí se le manifestó que tuviera ciertos cuidados porque, tras el primer interrogatorio a Marcelo Odebrecht, hubo una demoledora e injustificada campaña contra nosotros.

¿Con esos “ciertos cuidados” hizo referencia al pliego interrogatorio?

De ninguna manera. Además, para esa fecha las preguntas ya estaban traducidas al portugués y listas para ser enviadas a Brasil. Reitero, no es mi competencia señalar a los fiscales qué deben preguntar. Nosotros respetamos la autonomía de los fiscales.

Usted habla de dos reuniones, ¿pero extraoficialmente se comunicó con él?

Sí, y fue a través de una llamada telefónica en la que le dije que estábamos finiquitando la fecha del interrogatorio a Odebrecht. Porque yo me comprometí a coordinar y a que se pueda materializar esta diligencia, tal como lo hice. ¿Quien coordina la reunión, quien trae las evidencias sobre cualquier persona involucrada es, ahora, el que luego dice que no pregunte sobre ‘AG’? Esta es una historia que no tiene soporte que la sostenga. Negamos que exista injerencia.

Entonces, ¿desde Brasil han autorizado poder interrogar a Odebrecht sobre todo el contenido de la anotación?

Eso es lo que se va a plasmar cuando se ejecute el interrogatorio en la ciudad de Curitiba. Hay que recordar también, y como pasó en el primer encuentro con Odebrecht, que el encargado de formular las preguntas será el fiscal brasileño, de acuerdo al orden en el que figuran en el pliego interrogatorio enviado por la Fiscalía peruana.

¿Hay alguna posibilidad de que Marcelo Odebrecht, ya en el mismo interrogatorio, se niegue a contestar alguna pregunta?

Podría hacerlo. Pero, en el caso de Brasil, existe un acuerdo de cooperación internacional con las fiscalías para no incriminar a la persona que declara. El fiscal José Pérez lo sabe y ya dependerá de él aceptarlo antes de tomar la declaración. En el primer interrogatorio, Marcelo Odebrecht respondió todas las interrogantes. Es claro que él no pierde.

El fiscal Pérez está viendo únicamente la investigación a Keiko Fujimori, pero si Odebrecht menciona a otras personas...

Entonces, ampliará su investigación. Si Odebrecht menciona a otras personas, por supuesto que se puede investigar.

¿Pero él mismo indagaría a esos otros personajes?

Habría que ver. Quizá el encargado de decidir eso sea el coordinador de Lavado de Activos. Lo que debe quedar claro es que el Ministerio Público puede extender investigación a cualquier otra persona, pero bajo cierto marco legal que ya está establecido.

¿Existe respuesta pendiente a alguna solicitud vía cooperación internacional?

Sí, acaba de llegar una información desde Suiza respecto a las cuentas congeladas al ex almirante de la Marina Antonio Ibárcena, y estamos a la espera de más documentación desde Andorra. Esto último tiene que ver sobre algunas declaraciones que se tomaron a altos funcionarios sobre los presuntos sobornos que depositó Odebrecht en cuentas localizadas en la Banca Privada d’ Andorra.

AUTOFICHA:

* “Soy abogado y magíster en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En todo momento hemos demostrado respeto a la autonomía de cada fiscal. Siempre hemos sido claros al señalar que esta unidad solo es un puente entre la autoridad requirente y requerida”.

* “El primer interrogatorio a Marcelo Odebrecht, por el caso de Ollanta Humala, fue la ‘manzana de la discordia’ porque desvirtuó la esencia de la cooperación internacional y se quiso decir que se investigaba a uno y a otros no. Nada más falso”.

* “Manifiesto mi total rechazo a los medios y periodistas que quieren enlodar y mancillar una honra ganada durante tanto tiempo, y también denunciar que nunca intentaron comunicarse conmigo para consultar mi versión. No tengo, además, ninguna afiliación política”.