Allan Wagner: "No hay ningún sistema perfecto pero sí es mucho lo que se puede hacer frente a la corrupción"

El Ejecutivo creó la denominada Comisión de Reforma del Sistema de Justicia , una propuesta planteada en Consejo de Estado por el presidente Martín Vizcarra y que será presidida por el ex canciller Allan Wagner Tizón .

Esta comisión dependerá directamente de la Presidencia de la República y su único objetivo será crear un proyecto de reforma del sistema de justicia. Esto en respuesta a la difusión de audios que revelan presuntos intercambios de favores y negociados entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Al respecto, el ex canciller Wagner consideró que su comisión empezará con "todo lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción dentro de todo el aparato de administración de justicia".

¿Doce días es suficiente para presentar alguna reforma?

- Bueno, depende de cual sea el objetivo que uno se plantee para esos doce días. Lo que hemos, de alguna manera, ya consensuado en la comisión y conversado con el presidente, es que nuestro trabajo va a consistir en presentar al presidente algunas propuestas concretas sobre medidas que podrían tomarse en el corto plazo y que son muy significativas desde el punto de vista de la administración de justicia, que podrían ser consideradas como el inicio del proceso de reforma y al mismo tiempo servirían para recuperar, de alguna manera, credibilidad en la ciudadanía frente a la lucha contra la corrupción que deben encarnar sus autoridades.

¿Por dónde piensa empezar?

- Bueno, estamos en el trabajo de la comisión, como recordará, esta se ha instalado recién, para identificar cuales serán esos temas donde pondremos el énfasis, y pensamos que no deben ser más de cinco o seis. Como ejemplo de uno de ellos, es lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción dentro de todo el aparato de administración de justicia. Vamos a estudiar con profundidad cómo esta operando por ejemplo la OCMA y qué medidas habría necesidad de tomar para fortalecer esa capacidad de vigilancia, los códigos de ética dentro del sector judicial y al mismo tiempo los que se llaman como mecanismos de ' compliance ', osea, identificar dónde están las áreas de riesgo y ahí, ellos mismos, la institución, debe poner la mirada para evitar que haya corrupción. Y luego algún sistema especial de investigación sobre posibles casos de corrupción que se presenten. No hay ningún sistema perfecto en esta materia pero sí es mucho lo que se puede hacer para evitar casos de corrupción como los que hemos visto en días pasados a través de los audios.

¿Dónde cree que encontrará mayor resistencia?

- Eso es algo que se verá. En los temas que estamos escogiendo para trabajar vamos a buscar consensuarlos con las otras instituciones que pertenecen al sistema de administración de justicia, particularmente el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso a través de la Comisión de Justicia, de tal manera que las propuestas sobre estas materias que presentemos al presidente, sean propuestas que tengan viabilidad política y al mismo tiempo posibilidad de ser aplicadas prontamente, porque uno de los objetivos es demostrarle a la ciudadanía que esta vez sí va en serio la reforma del sistema de administración de justicia y no como ha ocurrido en los quince años pasados, donde han habido varias comisiones, magníficos estudios y proyectos, y sin embargo eso no se llevó a la práctica.

¿Cree que el gobierno está realmente comprometido ?

- Eso es precisamente lo que el presidente Vizcarra ha manifestado, y está dando demostraciones al respecto, tomando medidas frente a situaciones que se presentan dentro del propio Ejecutivo, tomando iniciativas frente al Congreso en relación, por ejemplo, con estos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y otros similares. De manera que trabajemos sobre la base de que efectivamente esta vez sí va en serio, y que va a haber liderazgo, decisión política de realizar las reformas y que esto no solamente es algo en lo que el presidente de la República cree, sino también los jefes de los distintos poderes públicos y organismos que comprenden el sistema de administración de justicia.

¿Confía en su equipo?

- Plenamente. Es un equipo de juristas muy distinguido. Es gente con mucha experiencia, con muchos conocimientos, de manera que yo confío plenamente en el aporte que ellos van a hacer. Como se sabe, yo soy un diplomático, yo no soy un jurista ni un experto en la administración de justicia, pero tal vez el aporte que yo pueda hacer, como ocurrió con el caso de nuestro juicio sobre el límite marítimo ante la corte de La Haya, es poder conducir el equipo hacia los objetivos que nos hemos trazado y lograr un resultado que sea favorable para el país, y que marque la ruta hacia adelante en materia de reformar el sistema de justicia.

¿Qué opina de la comisión creada por el propio Poder Judicial?

- Es bienvenida. En este proceso tienen que participar todas las instituciones que comprende el sistema de administración de justicia y naturalmente una de ellas, muy importante, es el Poder Judicial. De manera que, lo que está demostrando con esto el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, es también un liderazgo y una decisión de su parte para que su institución tome firme este asunto, para poder realizar las reformas que se requieren. El lunes tenemos una reunión con el presidente del Poder Judicial justamente para recibir sus puntos de vista, sus pareceres, sobre estos temas que estamos comenzando a modelar como los principales, los críticos, que propondríamos al presidente de la República como punto de inicio del proceso de reformas.

DATOS

- El ex canciller Allan Wagner Tizón estará acompañado por Hugo Sivina Hurtado, ex titular del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones; Delia Revoredo Marsano, ex magistrada del Tribunal Constitucional y Walter Albán, ex ministro del Interior y ex director de Proética.

- También son parte de este grupo de trabajo Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna y Ana Teresa Revilla Vergara.

- Los siete integrantes de esta comisión han sido nombrados ad honórem y tendrán que presentar un primer informe con recomendaciones al presidente Martín Vizcarra, luego de 12 días desde su instalación.

- Estas propuestas serán anunciadas por el presidente Vizcarra el 28 de julio, durante el mensaje a la Nación que pronunciará ante el Congreso.