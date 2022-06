José Elice ha sido ministro de Interior pero también Oficial Mayor del Congreso . Desde esa experiencia, considera que en la elección de la nueva Mesa Directiva deberá primar el liderazgo que ejerza quien la dirija, pues estamos en un contexto de crisis.

¿Por qué es importante la elección de esta Mesa Directiva?

En principio, toda elección de una Mesa Directiva es importante. Lo cierto es que ésta, tiene particular importancia en cuanto a quiénes la van a integrar y a quién la presida, por las circunstancias que estamos viviendo. Porque este último deberá asumir eventualmente el cargo del Presidente de la República. Y quien también tiene esa complicación es la vicepresidencia Dina Boluarte.

¿Por qué la oposición no se pone de acuerdo?

Porque desde hace mucho tiempo lo que ejercen la función política no entienden lo que está pasando en el país. Hay un proceso de debilitamiento permanente de la institucionalidad. Lo que conlleva a que la ciudadanía no valore adecuadamente lo poco de ello que nos queda.

¿Se debe respetar el acuerdo para que APP tenga la presidencia del Congreso?

Eso me parece una tontería, no estamos para ese tipo de acuerdos porque se tomó en otras circunstancias. Ese no debería ser el criterio para elegir a una Mesa Directiva. El criterio que debería primar es que ahora le toca al Perú; debería asumir la presidencia del Congreso alguien que eventualmente pueda asumir la tarea de conducir un país para salir de la crisis de gobernabilidad. Lo que necesitamos es alguien que lidere un proceso de transición porque ya nuestro país no da para más.

¿ Como quienes?

Es una opinión personal, probablemente hay algunos congresistas que están destacando como Gladys Echaíz, con muy buenas intervenciones, el congresista Roberto Chiabra, Eduardo Salhuana, quien ya tiene experiencia, y el congresista Carlos Anderson, pero no tiene bancada.

