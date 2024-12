Alianza Para el Progreso desmiente vínculos con Jorge Torres Saravia

Ante las recientes acusaciones que vinculan a Jorge Torres Saravia con una presunta red de prostitución dentro del Congreso, el partido Alianza Para el Progreso (APP) ha emitido un comunicado oficial desmintiendo categóricamente cualquier relación con el exfuncionario.

El partido de César Acuña enfatizó que "el señor Jorge Torres Saravia nunca ha pertenecido ni pertenece a Alianza Para el Progreso", rechazando "de manera categórica cualquier intento de vincularlo con nuestra organización política".

Calificaron estas vinculaciones como "afirmaciones falsas, irresponsables" cuyo único objetivo es "confundir a la ciudadanía y afectar nuestra imagen institucional".

La agrupación política también expresó su pesar por el fallecimiento de Andrea Vidal Gómez, involucrada en este caso, y extendió sus "condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor".

¿Qué pasó con Andrea Vidal Gómez?

Andrea Vidal Gómez, abogada y extrabajadora del Congreso, falleció el último martes tras soportar siete días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital 2 de Mayo. La joven, de 27 años, se trasladaba el pasado 9 de diciembre en un taxi por el cruce de la avenida San Eugenio con Santa Catalina, en La Victoria, cuando fue interceptada por unos sicarios que le dispararon hasta 40 veces.

Según un reporte periodístico, Andrea Vidal fue asesora de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso, a cambio de ciertos 'favores' entre los que se mencionan el encontrar mujeres que trabajaran como servidoras sexuales en el Congreso.

Este supuesto negocio habría estado en funcionamiento hasta septiembre de este año que tuvieron una pelea, momento en el cual Vidal fue destituida de su puesto como asesora.

En su defensa, Torres Saravia ha negado toda implicación en la red, argumentando que no tenía control directo sobre la contratación del personal involucrado: "Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas, pero las otras las he visto recientemente".

