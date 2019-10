Política







Algunos exlegisladores evalúan postular a las elecciones de enero NO QUIEREN PERDER SU CURUL. Representantes del Congreso disuelto no descartan participar en los próximos comicios, pero el premier Vicente Zeballos afirmó a este diario que no era posible, aunque dejó en manos del Jurado Nacional de Elecciones la decisión.