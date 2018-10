Alfredo Torres: “Tiene más el voto juvenil que adulto” [ANÁLISIS ELECTORAL]

Jorge Muñoz tuvo dificultades en las primeras semanas porque era muy poco conocido. El electorado le pone atención en las dos últimas semanas y fue en el debate donde tuvo un buen desempeño.

Las redes también aportaron porque se dio a conocer su trayectoria, su personalidad y la buena gestión que hizo en Miraflores. Pero al mismo tiempo fueron cayendo los candidatos que iban adelante: Belmont que no tenía ninguna propuesta seria, Reggiardo que no asiste al debate, lo cual se percibe como una muestra de debilidad; y Urresti por todo el juicio que hay alrededor del periodista Bustíos; en el que si bien sale absuelto, la población no confía en el Poder Judicial.

Es evidente que Muñoz ha tenido un fuerte apoyo, tiene más el voto juvenil que el adulto y más voto femenino que masculino. Ha habido un impulso de los jóvenes (más del 70% tiene WhatsApp) que buscaban al alguien transparente, moderno y respetuoso, y eso es lo que ha reflejado la personalidad del candidato Muñoz: transparencia y sencillez. Ha tenido ocho años de gestión en la Alcaldía de Miraflores y en las encuestas que realizaba Ipsos Perú le daban una aprobación del 60%, una buena aceptación.