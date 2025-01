Alfredo Torres: “Creo que los partidos conocidos tienen que ir por rostros nuevos”

Un cuadro grafica los problemas que más nos afectan.

PUBLICIDAD

La delincuencia y la corrupción. La economía era un problema hasta hace no mucho. Había un tema de inflación y recesión. Ahora hay un cierto crecimiento. Las menciones a los problemas económicos han disminuido. Las opiniones se han concentrado en estos dos grandes problemas.

Otro cuadro pregunta por el tipo de líder para presidente.

Lo primero es que, dados los problemas del país, la gente está buscando un líder fuerte que imponga “ley y orden”, como dicen ahora en Estados Unidos. Mano dura al estilo Bukele. Eso es lo que la gente busca en primer lugar. El problema que yo veo es que en la próxima campaña electoral muchos candidatos van a ofrecer lo mismo. Entonces, el factor clave va a ser diferenciarse con alguna propuesta ingeniosa en ese campo o con algún otro tipo de ideas. El segundo factor sigue siendo la economía. La gente quiere un país que crezca, una economía de mercado que funcione. Entonces, ese es el segundo elemento, después del tema de la ley y el orden, que la gente está buscando en un candidato.

PUBLICIDAD

¿Por el candidato de qué partido votarían?

La tarjeta tiene los 40 partidos que ya están inscritos. Fuerza Popular sigue estando adelante. Curiosamente, y a pesar de los problemas con los ‘niños’, Acción Popular está en segundo lugar con 6%. Lo cual quiere decir que sigue siendo una gran marca, un gran recuerdo que ha dejado Fernando Belaunde. Luego, aparecen otros partidos conocidos. Algunos no están en el Congreso, como el Frepap y el APRA. Pero todavía se aprecia un enorme bolsón de 30% de voto en blanco y un 21% que dice que no sabría por quién votar. Entonces, si bien las respuestas se inclinan por los partidos más conocidos, hay mucha gente que aun así no elegiría esos nombres o votaría en blanco.

Es una lista sin A.N.T.A.U.R.O.

Se ha excluido al partido A.N.T.A.U.R.O. porque el fallo de la Corte Suprema en primera instancia es que no debe participar por ser antidemocrático. Algo de ese voto se va al Frepap y algo se va al voto en blanco.

Prefieren un partido que no esté en el Congreso.

Ahí la respuesta es masiva. 81% preferiría votar por un partido que no esté en el Congreso; prácticamente, por un partido nuevo. Hay un rechazo muy grande al actual Congreso. Lo que ocurre es que la gente no sabe cómo se llaman estos nuevos partidos. Por eso, terminan contestando por algunos nombres conocidos en la pregunta anterior. Pero, como decía, 50% en la pregunta anterior se inclina por el voto en blanco o por “no precisa”. Y también en esa pregunta hay casi un 20% que se inclina por nuevos partidos, lo que pasa es que todos tienen 1% o 2%. Los partidos más conocidos suman veintitantos por ciento. Lo que nos dice esta encuesta es que la gente quiere un cambio. Están muy decepcionados del Congreso actual.

Y prefieren un político nuevo.

Así es. Incluso le pusimos una opción intermedia: un político con experiencia que no haya postulado antes. Tampoco sale. La gente quiere a un político nuevo. Por supuesto, es tremendamente riesgoso. Ya nos ha pasado anteriormente que la gente vota por un político nuevo, no tiene ninguna preparación y termina siendo un desastre. Pero el sentimiento va hacia eso. Hay un rechazo a la especie política. La percepción es que son corruptos. Entonces, que se vayan todos y busquen uno nuevo.

Siempre “que se vayan todos”...

Es verdad, pero no es tan común que gane un outsider. En los últimos 50 años solo ocurrió dos veces: Fujimori y Castillo. En las otras elecciones del 2000 para acá los que han pasado a la segunda vuelta eran políticos más o menos conocidos, con más de 10% y que incluso habían perdido las elecciones anteriores.

Keiko sigue liderando la lista de candidatos con tarjeta.

Keiko con 12%, un poquito más que su partido. En segundo lugar salen dos: Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Ambos con 4%, con más votos en Lima y con un mensaje de mano dura. Los demás nombres tienen baja frecuencia, pero son personalidades: Hernando de Soto, Francisco Sagasti, Aníbal Torres. De nuevo, la respuesta más elevada es el voto en blanco: 30%, seguida del “no precisa”: 14%. Y, si comparamos este cuadro con el de los partidos, vemos que no hay coincidencias, salvo el caso de Keiko y Fuerza Popular. Acción Popular aparece como partido, pero no como candidato. Podríamos decir que no tiene un buen candidato. Y al revés: Carlos Álvarez y López Aliaga aparecen como candidatos, pero no salen sus partidos.

Quizá se podrían hacer alianzas entre candidatos y partidos.

Así es. Hay que hacerlo dentro de los plazos adecuados, en menos de seis meses. Pero convendría algún entendimiento de esa naturaleza.

¿Qué información prefieren conocer sobre los candidatos?

Han salido en primer lugar los aspectos personales. La gente siente que hay demasiados escándalos con faltas de ética. Violaciones, ‘mochasueldos’, la presunta red… La gente quiere candidatos éticamente confiables. Sin duda, el voto es emocional; hay algo también de identitario, de sentir que una persona me representa y no va a representar otros intereses.

¿Conclusiones generales?

Sigue la indefinición. Se dispersa el voto de Antauro. Pocos partidos pasarían la valla. Creo que los partidos conocidos tienen que ir por rostros nuevos y mejor si es un invitado. El desprestigio del Congreso es muy grande. El lastre del apoyo a la Presidencia también.

VIDEO RECOMENDADO