Alfredo Thorne, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia y afrontar las investigaciones del Caso Chinchero.

En conversación con la prensa local, Thorne se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por el fiscal Pedro Chávarry por los presuntos delitos de cohecaho activo genérico y tráfico de influencias.

"Hay que colaborar con la justicia. La Fiscalía hace lo que tiene que hacer. Estoy seguro que soy inocente y voy a demostrarlo. No me fui a ninguna parte", remarcó el ex ministro.

Asimismo, Thorne pidió que el fiscal Chávarry realice una una investigación "objetiva" sobre el caso Chinchero.