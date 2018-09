El ex ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne será investigado por el Ministerio Público por el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero , en el Cusco.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra Alfredo Thorne "y los que resulten responsables" por el caso Chinchero.

En su resolución del pasado 24 de agosto, el Ministerio Público acusó al exministro por la presunta comisión del delito contra la administración pública en agravio del Estado.

Resolución judicial que ordena investigación contra Alfredo Thorne. (Foto: Twitter)

Según la Fiscalía, Thorne habría cometido el delito tras la conversación que sostuvo el 17 de mayo del año pasado con el entonces contralor Edgar Alarcón, su secretaria general y el jefe de asesores del MEF sobre el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

Allí se discutió la transferencia de 13 millones de soles para la Contraloría. Según Alarcón, la partida presupuestal estaba supeditada al informe que iba a emitir su organismo sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero.

En respuesta, el ex titular del Ministerio de Economía aseguró que la pesquisa "no encontrará bases para la imputación. "Tengo mi conciencia limpia de haber trabajado con los más altos principios éticos mientras fui ministro de Economía, y estoy seguro que la Fiscalía no encontrará bases para la imputación en la investigación preliminar. Solo exijo una investigación objetiva", apuntó a través de su cuenta de Twitter.