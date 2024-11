Alfredo Ferrero: “Visita de Joe Biden es señal de la importancia que da EE.UU. a la relación bilateral”

Alfredo Ferrero, embajador del Perú en Estados Unidos, analiza las implicancias de la llegada a Lima del presidente norteamericano Joe Biden en el marco de APEC 2024 y destacó que la relación bilateral con ese país "se sostiene en el tiempo".

¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene nuestro país en este foro APEC?

Es un éxito para el Perú ser sede de la cumbre APEC por tercera vez. Es indudable la exposición global mundial que tiene el Perú no solo con ser organizador, sino también el hecho de que permite a la presidenta Dina Boluarte reunirse con los líderes más importantes del mundo, es una ocasión inigualable. La posibilidad de una reunión bilateral con Biden también es muy importante porque la relación bilateral con Estados Unidos (EE.UU.) va más allá de la coyuntura electoral, es una relación que se sostiene en el tiempo.

Se dice que siendo un país pequeño frente a las grandes potencias al Perú no le convendría mucho el acercamiento con China.

No puedo hablar de las relaciones de Perú y China porque no es algo que me compete, lo que sí puedo decir como embajador de Perú en Estados Unidos es que esta es una relación que se ha sostenido en el tiempo. Mi tarea en Washington con el presidente Biden, y también con el presidente electo Trump, será colocar al Perú en la agenda de Estados Unidos; en ese sentido la visita de Biden, por más que sea un presidente que deja su mandato en un par de meses, es muy importante porque las políticas de Estado se mantienen de gobierno a gobierno; su visita es una buena señal de la importancia que le da EE.UU. no solo a la cumbre de APEC, también a la relación bilateral.

¿Qué sectores serían más atractivos para las economías más importantes del mundo?

Perú tiene cuatro sectores fantásticos que son la minería, la agroindustria, la pesca y el turismo, que es un sector superexplotado, creo que ahí el crecimiento potencial del Perú es enorme amarrado a nuestra gastronomía y a nuestros inmensos recursos arqueológicos, muchos de ellos inexplotados. A esos cuatro sectores yo le sumaría uno quinto que es la infraestructura que en Perú tiene un déficit US$140 mil millones y tiene que ser cubierto.

El puerto de Chancay nos ha puesto en los ojos del mundo. ¿Cree que EE.UU. mirará con mayor atención a nuestro país?

En el tema portuario habría que mencionar también que Perú tiene dos puertos con inversión americana. Reitero, lo de Chancay es importante, pero no menos lo es el hecho de que Perú tenga hoy 5 o 6 puertos importantes en el país, lo que nos convierte en un hub portuario regional sin duda alguna.

