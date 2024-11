Alfredo Ferrero: “Perú es el centro estratégico en Sudamérica”

En el marco de la reciente elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos, el embajador del Perú en ese país, Alfredo Ferrero, habló en la cadena Univisión sobre el buen nivel de la relación bilateral y las expectativas en materia política y económica. “La relación bilateral va por encima de la coyuntura, de cuál es el gobierno de turno”, indicó.

¿Cuál es su expectativa y la de la presidenta Boluarte con el futuro gobierno de Donald Trump?

Para el Perú la relación con Estados Unidos (EE.UU.) es muy importante, como para todos los países de América Latina. Perú tiene ya un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha sido sumamente exitoso, entre los dos países tenemos US$9,200 millones de inversión americana y creemos que debe seguir creciendo. Tenemos un intercambio bilateral de US$23 mil millones, el Perú es hoy el centro estratégico en Sudamérica porque, como sabrán, pronto se inaugura el puerto de Chancay y esperamos poder incrementar la inversión americana en nuestro país.

Trump ha hablado de posibles aranceles sobre productos que se importan hacia EE.UU. ¿Cómo cree que podría afectarle eso a Perú a nivel económico?

Hay que analizar primero lo que es una propuesta de campaña de lo que es una propuesta de gobierno, hay que ver cómo se focaliza ese aspecto. En segundo lugar, la relación Perú-EE.UU. (…) indica que nuestro comercio no tiene problemas de flujo, exportamos básicamente productos agrícolas, textiles y confecciones e importamos, tecnología, maquinaria y equipos; por lo tanto, no suponemos que en el caso de la acción bilateral nos deberían afectar los aranceles; es un tema sensible, hay que ver qué sucede, pero no estamos calculando que nos va a impactar en el acuerdo bilateral.

¿Qué diferencias esperan ver entre los gobiernos de Trump y lo que ha sido el de Joe Biden?

Tengo la suerte de haber sido parte de dos gobiernos en dos momentos diferentes, con republicanos y demócratas. Cuando fui ministro de Comercio Exterior me tocó firmar con el presidente Bush, la relación fue muy buena y fluida. (…) Nuestras relaciones con ambos partidos siempre han sido óptimas, ya nos hemos reunido antes de las elecciones con varios representantes importantes del Partido Republicano. (…) El Perú tiene que trabajar con cualquiera que sea el presidente de Estados Unidos porque la relación bilateral va por encima de la coyuntura, de cuál es el gobierno de turno.

Ahora se espera que Biden sea parte de la cumbre de APEC.

La presencia del presidente de Estados Unidos siempre es importante para un país como el Perú y para la cumbre en general que es de 21 economías líderes que representan más del 60% del comercio mundial. Este es un foro que para el Perú ha sido óptimo, hemos firmado 10 TLC con diez economías de APEC, entre ellas EE.UU. y también China, eso nos pone nuevamente en el spotlight en América del Sur y, claro, el puerto de Chancay convierte al Perú en un hub portuario continental, pero no solo es inversión china, hay también inversión americana en los puertos de Salaverry y Matarani. Perú es un país que tiene una estructura portuaria muy importante de cara a lo que va a ser para el Perú ser el gran hub logístico de América del Sur.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO