Alfredo Barnechea presentó este mediodía su precandidatura para la presidencia de la República al interior de Acción Popular en un evento en el que dijo esperar que los comicios internos fortalezcan a su partido político de cara al 2021.

En declaraciones a Canal N, señaló que tiene el respaldo de las bases al interior del país y recordó que Acción Popular realizará elecciones internas directas, con un militante un voto.

“Las bases al interior del país están con nosotros. Hicimos un esfuerzo, colaboraron muy activamente mis dos compañeros de la plancha, Maricarmen Alva y Armando Villanueva, un destacado líder del Cusco. Lima es muy importante también. Va a ser una gran competencia democrática”, señaló.

Alfredo Barnechea dijo que las elecciones internas deben fortalecer a Acción Popular. (Canal N)

Alfredo Barnechea dijo esperar que los comicios internos fortalezcan al partido. “Acción Popular tiene que salir unido para una candidatura única para las elecciones presidenciales”, acotó tras señalar que, con él, serán en total cuatro precandidatos a la presidencia.

Desde una loza deportiva ubicada en el distrito de San Martín de Porres, el excandidato presidencial del 2016 dijo que no iba a poder comer un chicharrón ante cámaras por tener que usar una mascarilla, pero aseguró que ahora, así como en la campaña presidencial pasada, comerá un “chicharrón físico" pero no un “chicharrón de la corrupción”.

“Lamentablemente no puedo quitarme la mascarilla para comer, pero voy a hacer una confesión, en la campaña me comí miles de chicharrones. Ese día que no comí estaba mal del estómago. Fue una campaña hecha por el establecimiento económico que quería que las elecciones se redujeran a Kuczynski y Keiko (Fujimori). Lo lograron y vean lo que han hecho con el Perú”, detalló.

