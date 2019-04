Alfredo Barnechea acudió al velorio del ex presidente Alan García

El ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea se presentó esta noche al velorio del ex presidente Alan García en la sede central del Partido Aprista en Breña. El también ex parlamentario le dio el pésame a la familia del ex mandatario y saludó a la militancia aprista.

Barnechea, quien fuese elegido diputado por el Partido Aprista en 1985, acudió acompañado de los legisladores de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde y Paloma Noceda para brindar sus condolencias por el fallecimiento del ex mandatario.

Durante su presencia en el velorio, Barnechea dijo no entender por qué razón se dio una orden de detención contra García Pérez cuando Jorge Barata presentaría su declaración recién la próxima semana. El líder acciopopulista recordó su amistad con el fallecido ex presidente y remarcó que, pese a las diferencias, seguían siendo amigos.

"No entiendo porque se dio una orden de detención que causó esta trágica decisión el 16 de abril cuando apenas 7 días después el señor Barata iba a hacer su declaración. No pudieron esperar una semana. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la caída en las encuestas? ¿Tiene alguna relación?", cuestionó.

"Hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con el contubernio del Gobierno", indicó.

Este miércoles el ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.

García Pérez fue el primer representante político del Partido Aprista Peruano en llegar a la presidencia de la República, cargo que ocupó en dos periodos: 1985- 990 y 2006-2011.