El excandidato presidencial vuelve a la política con un discurso centrista, disparando contra los ‘Niños’, la judicialización de la política y algunos expresidentes.

El 21 de julio habló en el local de Acción Popular.

Fui invitado por un grupo de militantes de Acción Popular, que está pasando una situación muy crítica y muy desagradable. Y como no ha habido ningún pronunciamiento de los dirigentes, me pidieron que hiciera un discurso. Espero que haya sido suficientemente clara mi posición y lo que tiene que ser la postura de Acción Popular.

Fueron palabras duras. La lista de Acción Popular acaba de perder la Mesa Directiva del Congreso. No sé si tiene una reflexión al respecto.

Tengo muchas reflexiones. Ninguna que me satisfaga, porque noto que el sistema político peruano está en ruinas. No es solamente un tema que afecta a un partido o a otro, sino que el sistema político peruano, como está organizado, no funciona. Las reformas o presuntas reformas que hizo el señor Vizcarra, alguien que jamás debió estar en la presidencia de la República, han sido reformas que han empeorado el sistema político en lugar de mejorarlo, ¿no? Esto ha hecho que, prohibiéndose la reelección de congresistas, desaparezca una serie de gente que normalmente hubiera estado en el Congreso. Y tenemos un Congreso tremendamente fragmentado. Es una situación muy difícil. Mira, en la elección misma del 2021, en donde a mí me pidieron que vuelva a ser candidato, tomé la decisión de no serlo porque preví, y creo que correctamente, que iba a haber una multitud de candidatos, una fragmentación brutal. Los dos candidatos que llegaron al final a disputar la segunda vuelta sacaron minorías muy bajas en primera vuelta. Eso en ningún país normal es usual. Ahí comienzan todos nuestros problemas. Entonces hay una fragmentación brutal y hay que hacer unas coaliciones extrañísimas, como esta coalición que ha salido hoy día en la mesa del Congreso, que es una coalición de partidos que no tienen ninguna coincidencia programática, ¿no? Así el Perú no funciona.

Vio las alianzas en las listas por la Mesa Directiva. ¿No es un tema de realpolitik para usted? real

El problema fundamental del Perú es un problema del sistema político, ¿no? Y eso se refleja en las elecciones que ha habido en el Congreso. Esta mesa del Congreso es una mesa, ¿cuál sería la expresión? Bastante paradójica o contradictoria, ¿no? Cerrón junto con los fujimoristas. Y bueno, realpolitik es algo diferente. Fue un término que se usó mucho en los años 70s en Europa, es un término más viejo que eso, por supuesto, que en realidad lo que quiere decir es el realismo de la política, simplemente eso, ¿no? Pero fue usado mucho por el canciller alemán Willy Brandt cuando quiso hacer el gran cambio de acercamiento hacia la Europa del Este, y en concreto a la República Democrática Alemana. Pero en el Perú hablamos de amarres, ¿no? De cosas bastante menores. No sabemos si esta mesa va a promover un programa legislativo con las reformas fundamentales que el Perú necesita, comenzando por las reformas políticas.

¿Qué políticas públicas claras y reformas son centrales para usted ahora?

Hay algo fundamental. Te voy a poner el ejemplo francés. En Francia el congresista puede ser a su vez alcalde. Es fundamental permitir la reelección de las autoridades. Volver a tener más de nivel en los parlamentarios y alcaldes. Y yo sería, obviamente, partidario de crear una bicameralidad. Creo que el Senado es una cámara que compensa los errores de la cámara de diputados. La doble cámara es muy importante.

Ha hablado del lawfare…

Se ha mezclado lo judicial con lo político en el Perú. Se ha politizado la judicatura y se ha judicializado la política. Cuando eso sucede, esa sociedad no va bien. Tenemos que hacer una reforma muy profunda de la justicia. Pasan cosas increíbles. Hay gente que puede estar preso con una prisión preventiva de cuatro años, sin que haya una sola acusación. Por ejemplo, el mismo señor PPK, del cual yo fui opositor en el 2016. Yo no soy partidario del señor PPK, pero tiene un juicio abierto y hasta ahora no tiene una sola acusación. Y ha estado tres años en una prisión. Eso no puede funcionar. Y bueno, hay que reestructurar la salud en el Perú. El señor Vizcarra fue el peor presidente del mundo. En el Perú estábamos en el número uno en el ranking del número de muertos por el COVID. Son cosas increíbles que se hicieron, unos desaciertos increíbles y ahí está, tan pancho en su casa. Es muy importante crear un solo sistema nacional de salud. Y claro, uno de los absurdos que tenemos en el Perú es cómo se hizo la regionalización. Hubo una dilapidación de capital brutal. Y mira los índices de nutrición. Da vergüenza.

¿Qué espera del mensaje?

No espero nada. Mi expectativa es muy baja. Perú no puede seguir dividido entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Era como durante décadas con el aprismo y el antiaprismo. Son peleas del pasado. Lo que tenemos es que mirar al futuro.o ¿Cuál es el programa? Si usted se quiere quedar hasta el 2026, bueno, muy bien, pero ¿qué es lo que quiere hacer con el país? No lo saben. Ni el Ejecutivo ni el Congreso.

¿Qué hará Acción Popular?

Para empezar, Acción Popular tiene que expulsar a la escoria. Los congresistas actuales son una vergüenza para Acción Popular. Si Belaunde volviera a nacer, se vuelve a morir de vergüenza. Yo conocí muy bien a Belaunde. Uno no llega al Congreso para negociar prebendas, para blindar a un presidente a cambio de prebendas.