Grados dice que en registros de aportantes a PPK no hay "empresas vinculadas al sector construcción"

El ex gerente de la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio , Alfonso Grados , aseveró este miércoles que "ninguna empresa vinculada al sector construcción" aportó a la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el año 2016.

"Seguramente hay aportantes que provienen del entorno empresarial de los contactos que el candidato o las personas cercanas proveían. No me consta y no tengo en mi registro ninguna empresa vinculada al sector construcción que haya aportado hasta donde yo entiendo", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Explicó, asimismo que su función en dicha contienda electoral fue ser "un control del flujo financiero" y detalló que trabajó "muy de cerca" con Giovanna Violeta en la campaña.

"Yo era un administrador y mi rol era ser un control del flujo financiero de la campaña. Mi tarea no era recaudar fondos [...] Trabajé muy de cerca con Giovanna Violeta, me da pena por lo que está pasando con ella", señaló.

Esta semana el diario El Comercio reveló que la Policía Nacional del Perú investiga a Giovanna Violeta por lavado de activos. Ella controlaba dinero de campaña y que ordenó a ex trabajadores realizar depósitos a cuenta del partido.

Asimismo, Grados negó que la reunión detallada por un colaborador eficaz del caso del 'Club de la Construcción' se haya producido y prefirió no opinar respecto a por qué estaría mintiendo de esta forma.

"Esa reunión es un invento y quiero ser claro y tajante sobre ello. No he participado ni he sido testigo de ninguna reunión en donde la empresa CASA u otra empresa haya entregado dinero para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski", manifestó.

Como se recuerda, un aspirante a colaborador eficaz reveló a la Fiscalía que una empresa integrante del 'Club de la Construcción' aportó US$ 100,000 a la campaña de Kuczynski y que cuando este aporte se produzco estuvieron presentes Susana de la Puente, Mercedes Araoz y Alfonso Grados.