El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, está en el cargo desde el 1 de febrero. Es el cuarto titular del sector en casi ocho meses del gobierno de Pedro Castillo. En una entrevista exclusiva con Perú21TV, grabada la tarde del jueves, revela detalles inéditos de la sesión del Consejo de Ministros en la que supuestamente se había tratado el tema del adelanto de elecciones.

El TC acaba de ratificar el indulto a Alberto Fujimori. ¿Cuál es la posición del gobierno?

Con respecto al Gobierno, somos respetuosos con la decisión del tribunal. Su decisión ha sido libertad. Bueno, se va a respetar esa decisión.

¿Se ha diseñado una estrategia para mantener el orden público ante posibles manifestaciones?

La Policía está preparada. Al personal se le ha instruido calmar a la colectividad porque entendemos que hay gente que está en contra y otros a favor. Tienen sus razones, pero deben respetar los derechos de las personas y la propiedad privada. La Policía va a mantener el orden, y si quieren protestar, pueden hacerlo, pero la Policía va a estar presente respetando los derechos de los demás.





Entrevista al Ministro del Interior Alfonso Chavarry





¿Cómo llega al Gabinete? ¿Quién lo recomendó con el presidente Castillo?

No conocía al presidente. Verdad, no lo conocía. Han pedido mi currículum, han evaluado mi experiencia. Seguramente han preguntado a gente que me conoce y me citaron a Palacio para una entrevista. Hice conocer mi trabajo realizado dentro de la PNP. De acuerdo a eso, me han evaluado y me han designado ministro del Interior. Así ha sido. No pertenezco a un partido de derecha, izquierda o centro. Soy policía, coronel en retiro, he sido jefe de los Sinchis, jefe del escuadrón de emergencia, jefe de la Dinoes, instructor de la primera promoción de la escuela de oficiales, son femeninas algunas, ahora ya son coroneles. He llevado una vida correcta.

¿Quién lo contacta?

De Secretaría, por teléfono, me indicaron que me presente en Palacio llevando mi CV documentado. Así fue. Me recibió el presidente de la República. Pero algo muy importante, Castillo me dijo –porque había varios postulantes– “si usted es elegido ministro del Interior, por mi parte no le voy a pedir nada incorrecto, quiero que trabaje en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, darle un duro golpe al crimen organizado e inseguridad”.

¿Qué encontró cuando llegó al Mininter?

Entré y vi una Policía con la moral resquebrajada. He tenido que reunirme con los generales, con todos los comandos e impartirles instrucciones precisas para explicarles cuál es mi política de trabajo.

¿Y ya se está aplicando esa política?

Encontré el incremento de la delincuencia. Delincuencia siempre ha habido y hay en todos los lugares del mundo, pero en esta oportunidad se había incrementado. Entonces, también tenía que implementar un plan estratégico, que tengo en la lucha contra la delincuencia. Les dije a los generales que ustedes tienen que salir, dar el ejemplo, dar moral al personal, salir en el patrullaje. Yo también salgo porque conozco la estrategia, porque conozco la parte operativa. Ya encaminamos esto. Y claramente se está viendo. Mañana, tarde y noche hay operativos. De la noche a la mañana no se va a terminar la delincuencia.

El premier dijo que la Policía estaba desbordada. ¿Eso no es atacar la moral de los agentes?

Es opinión de nuestro premier, tiene ese concepto. Seguramente le han asesorado así. A él le estoy diciendo a diario: ‘Señor premier, este es nuestro trabajo, estas son las hojitas de producción operativa que hacemos a diario para que usted tenga el concepto de que la Policía está trabajando. Estamos patrullando y acá están los logros’.

¿Y él qué le dice?

Él quiere que salgan las Fuerzas Armadas. Nos falta más personal de las FF.AA. porque Lima ya creció, es demasiado grande y nos estamos abasteciendo con el poco personal que tenemos. La otra desventaja es que no pueden intervenir, están preparados para la guerra, no son policías, la ley no les faculta. En tal sentido, ellos salen a acompañar a los policías. O sea, apoyo, para dar una sensación de seguridad en la calle.

El premier Aníbal Torres dijo que se había evaluado una iniciativa de adelanto de elecciones y que a última hora el presidente no la incluyó en su mensaje; la vicepresidenta Dina Boluarte dijo que ella no sabía y que probablemente este tema lo trató el premier con el presidente. ¿Usted, que es parte del Consejo de Ministros, puede confirmar si se trató el tema?

En la sesión del Consejo de Ministros estuve presente, pero no hemos tocado ese punto. No lo conocía.

Entonces, ¿fue un tema entre el presidente y el premier?

Seguramente, pero allí en la sesión del Consejo de Ministros no lo tratamos.

¿Dónde están Los Dinámicos del Centro?

He recomendado, lo hice por escrito al comandante general y a otras unidades, la captura de Los Dinámicos del Centro, que la realicen de inmediato. Que orienten el esfuerzo de búsqueda para su captura.

¿Cuándo hizo la solicitud?

Hay documentos que se le entregaron al comandante general, a la Digimin, a mi viceministro de Orden Interno. Entonces, estoy detrás de eso. Porque debemos ser así, debemos capturar a esos señores.

Se formó un grupo especial en noviembre pasado y no ha dado resultados.

Con el comandante general anterior (Javier Gallardo) no ha dado resultado, no sé qué ha pasado con eso. No han capturado a ninguno. Ahora que estoy, les estoy metiendo fuerza y les estoy metiendo responsabilidad en la captura lo más rápido posible.

Lo más rápido posible es muy gaseoso. ¿Se anima a dar plazos?

Lo antes posible. Estamos viendo, pero la situación no es tan fácil porque algunos no están acá.

¿Ha pedido información a otros países?

Estamos en eso. Todo eso estamos manejando. No nos estamos durmiendo, pero lo antes posible porque estamos agilizando todo eso. Estamos saliendo a otros lugares.

Entonces es cuestión de tiempo.

Hay un compromiso de mi parte. No tengo nada que ver con ellos ni con nadie. Al contrario, cumplo mi trabajo, mi función.

Quiero hablarle de la Diviac. Esta división especializada ha sido muy manoseada y hasta desmembrada.

Eso fue antes de que yo llegue.

Pero ¿qué ha hecho para revertir esta situación?

He puesto a un buen oficial en Diviac. A Moreno Panta. Le he puesto ahí como jefe porque conoce. Incluso él ha investigado y ha descubierto varios asesinatos.

Un buen oficial sin fuerza operativa tampoco tiene mucho por hacer.

Se le implementa, pero ya la otra parte le corresponde al comandante general porque tampoco puedo... Oriento, planifico, sugiero y a veces disponemos algunos cambios importantes, pero ya el resto le corresponde a él. No puede influir la política en la parte operativa. También el comandante general con mi criterio, con mi lineamiento, tiene que hacer un trabajo correcto y completar los cuadros. No le puedo decir “ya, ponte a ese o a ese”.

¿Hay alguna injerencia de Palacio de Gobierno en las decisiones actuales que se está tomando alrededor de la Policía?

Ninguna. Nunca. No, no se meten conmigo. De verdad. En ningún momento me han dicho “qué investigación has hecho”.

Hemos visto en las últimas semanas agresiones por parte de la Policía y miembros de Seguridad del Estado a periodistas que solo hacen su trabajo.

Lo que usted ha dicho es cierto, pero no hay ninguna orden para agredir a la prensa. Lo que sí le puedo decir es que ya conversé con los comandos que impartan instrucción, en especial al personal de Seguridad del Estado que va con el presidente o ministros. A veces por cumplir su misión exageran y no dejan acercarse a las personas y a la prensa. Lo otro es el tema del COVID.

Pero a la portátil del presidente sí le permiten acercarse.

Yo ni los comandos favorecemos a alguien o a gente de la portátil, a nadie. ¿Qué interés tiene la Policía? Los jefes menos. Hay desbandes y tiene que actuar la Policía. Esa vez en la Plaza San Martín tuvieron que poner orden y metieron palo, y les han dado a Perú Libre. Había varios de Perú Libre que se estaban quejando. Ahora sobre los periodistas se va a corregir, tenemos que permitir que la prensa se acerque y le haga las preguntas al presidente en un momento dado y les protejamos cuando hay manifestaciones.

Se ha suspendido la erradicación de la hoja de coca y se ha cambiado la estrategia en la lucha contra el narcotráfico.

Para empezar, Ricardo Soberón, que está a cargo de Devida, salió públicamente a decir que se ha suspendido, que está en reuniones con los cocaleros para que haya una erradicación voluntaria. En la vida va a haber erradicación voluntaria. Al cocalero no le va a convenir eso. Entonces, no podría salir a la prensa y decir eso.

Lo concreto es que en el Vraem no se erradica hoja de coca.

Todavía porque recién hemos firmado el otro convenido con los americanos, porque ellos son los que también apoyan. Entonces, en el Vraem está planificado erradicar en Mazamari y Alto Anapati, San Martín de Pangoa; esto es en la provincia de Satipo, en la zona norte del Vraem. Tenemos la planificación para julio y agosto. Allí tenemos que erradicar 1,200 hectáreas.

El presidente les dio un plazo a los venezolanos para que abandonen el país. ¿Cuál es la política del gobierno sobre la migración?

Su propuesta del presidente es muy buena. De sacar a los malos venezolanos que ingresan al país, pero por razones de las directivas, tratados internacionales y la Cancillería, no es tan fácil. La vez pasada, en Venezuela no querían recibir a sus compatriotas.

¿Usted ya asistió a los talleres de equidad de género? Le pregunto porque su discurso del Día de la Mujer fue muy criticado.

No, no me han comunicado. Pero en ese caso yo leí un discurso bien bonito. Lo escribí. Bien bonito era. Para las mujeres del Mininter y luego, pues, una palabrita que se me fue, pero porque valoro mucho a la mujer. Yo admiro a la mujer, tengo una gran esposa, respeto a la mujer. Veo cómo la mujer, paralelamente, ha ocupado grandes puestos en el mundo. Valoro eso. Parece que hubo una confusión, me han malinterpretado mis palabras. Admiro y respeto mucho a la mujer, pero una palabrita mal y me dieron en el lomo, me cayó una lluvia de críticas.

