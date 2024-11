Alfonso Bustamante: "Es un buen paso la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal el partido ANTAURO”

¿Qué le parece la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal la agrupación política A.N.T.A.U.R.O. que pretendía postular a un sentenciado por matar a policías como Antauro Humala?

Yo quisiera, más allá de pronunciarme sobre el caso específico, decir que debemos tener una selección de gente proba que se presente a las elecciones, que no tenga sentencias y mucho menos un récord de violencia como la que tiene el personaje que usted acaba de mencionar; a mí me parece que es un buen paso que el Poder Judicial haya declarado ilegal una organización política que iba a postular a alguien que no tiene las condiciones para ello.

MIRA: Congreso: Piden citar a la presidenta del TC, en la Comisión de Fiscalización, por reunión con Antauro Humala

Se viene APEC, ¿Qué debería hacer el gobierno ante la posibilidad de que este señor decida boicotear la cumbre?

Ser anfitriones de APEC es una gran responsabilidad para el Perú y esto está a cargo del gobierno. Lo que tiene que hacer es dar seguridad a todos los visitantes tan importantes que vamos a recibir; son 21 jefes de Estado, incluyendo dos de las principales economías en el mundo. Debemos poner los recursos suficientes para garantizar el orden en el país, y. por supuesto, todos los peruanos de buena fe lo que tenemos que hacer es justamente apoyar esto.

¿Desde Confiep hay una posición sobre el multimillonario endeudamiento que provocaría la compra de aviones de caza por parte del gobierno?

A ver, si bien la seguridad externa del país está a cargo de las fuerzas militares y no se ha hecho la reposición de los activos críticos, creo que el momento no es el mejor, y si así lo fuera, por lo menos se debería buscar una solución como la que se acaba de tomar en Argentina: comprar una pequeñísima fracción de aviones nuevos, aviones que no son de última generación como la que pretendemos comprar acá, y que pueden costar el 10 o el 15% máximo del valor de una aeronave nueva. Además, es más importante comprar activos que no necesariamente son estos de guerras, sino de respaldo de tropa. Llevamos tres trimestres incumpliendo la regla del déficit fiscal, y evidentemente los aportes a Petroperú, sumados a estos 3.500 millones de dólares para armamento bélico, podrían tener un efecto en nuestra clasificación de riesgo y empeorar nuestra salud macroeconómica. .

Otro tema que preocupa es la inseguridad ciudadana. Se han realizado paralizaciones por este tema, algunas obedeciendo a otros intereses, pero es ya un clamor ciudadano.

Claramente lo que la ciudadanía requiere ahora es seguridad, que es lo elemental. La principal responsabilidad de Estado es generar seguridad a los ciudadanos y vamos perdiendo en esa batalla, vamos retrocediendo por factores extraordinarios que ameritan medidas extraordinarias como dotar de suficientes recursos económicos a las fuerzas policiales que son las llamadas a contener el orden interno, y a las fuerzas militares, como respaldo. Se necesita decisión política y dotación de recursos para que las instituciones llamadas a proteger a los ciudadanos puedan actuar. Y la Fiscalía y el Poder Judicial deben actuar eficiente y rápidamente

¿Cree usted que es necesario el cambio de algunos ministros? El premier ha dicho que, por ahora, con APEC tan cerca esto no es posible.

Cambiar a una persona no va a hacer el cambio. Hemos tenido no sé cuántos ministros del Interior y siempre hemos estado pensando que siguiente ayude a resolver la situación. Se trata de tener voluntad política y comenzar a dar señales que no solo dependen del ministro de Interior, señales como, por ejemplo, los de asignar presupuesto, comprar eficientemente, tomar medidas extraordinarias de compras de emergencia armamento.

Un sector de transportistas anunció que va a paralizar el 13, 14 y 15, justo los días de APEC, ¿qué le parece esta actitud?

Eso es un chantaje al país porque se sabe la importancia para el Perú de esta cumbre. Claramente, ese chantaje no busca lo que buscamos todos, la lucha contra la inseguridad ciudadana; lo que está buscando ese grupo de gente es desestabilizar la democracia en el país. Unidos los peruanos de bien somos mucho más fuertes que estos pequeños grupos que buscar la destrucción de la economía y de la institucionalidad. Tenemos la oportunidad de luchar por un Perú mejor y crecer no al 3% como puede hacerlo, sino al 13%. Cuando comenzamos a crecer por encima del 5% el impacto que genera para la población más vulnerable es enorme, tenemos que lograr reducir la pobreza en el Perú y para esto tiene que haber institucionalidad y para esto tiene que haber paz y que los pequeños y microempresarios puedan convertirse en medianos empresarios y después en grandes empresas, eso es el círculo de crecimiento, el círculo valor que nos hace salir de una economía en desarrollo a una economía desarrollada y es la única forma de salir de la pobreza.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO