Amable, frontal, inquieto, franco y muy conversador. El actual presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas nos atiende después de un mes y medio en el cargo. Se describe, ante todo, como arequipeño. Es el segundo de cuatro hermanos que crecieron jugando en el barrio, andando en bicicleta, a pie o en bus “porque era más cool”, un crecimiento con mucho deporte y familia. Bustamante confiesa que no era un buen estudiante en el colegio y, sin embargo, cuando terminó la secundaria, a los 16 años, sabía que quería ser empresario, como su padre, “un líder empresarial provinciano que ha luchado siempre en contra de la centralización”. Un largo recorrido estudiando y trabajando lo ha llevado a encabezar la Confiep.

¿Cómo ha ido el primer mes y medio en el cargo?

Hemos estado preparando los objetivos de mi gestión y el plan de acción. Existe un cuestionamiento muy serio, de parte de la población, al modelo económico y al modelo de crecimiento que ha tenido el Perú y si este ha sido o no un crecimiento inclusivo. Lo cierto es que se había alcanzado, en términos de pobreza monetaria, una reducción muy importante. Sin embargo, esto no se siente en la calle. Para medir entonces, había que ver la pobreza multidimensional. Y, al medirla, hemos encontrado brechas terribles.

Pero eso tiene que ver con el gobierno, no con la Confiep, ¿o sí?

Es un tema que debe importar a todos y desde Confiep hemos visto que en la agenda nacional, desde hace mucho tiempo, el ciudadano está ausente y por eso el propósito de mi gestión es tratar de cambiar eso.

¿Es un mea culpa desde la Confiep?

No. Yo soy enemigo de hacer esos mea culpas porque no podemos generalizar malos actos de algunos. En todo caso, un error puede ser el no haber medido bien, pero vamos a medir el desarrollo de las personas para que no queden ciudadanos postergados.

¿Es una crítica a la gestión anterior?

No creo. La gestión de Oscar Caipo ha sentado las bases para lo que estamos haciendo. Existe una continuidad absoluta, pero son momentos diferentes y es por ello que los empresarios debemos de ser más vocales (críticos), no puede por ejemplo volver a pasar un Pedro Castillo, no como aquella imagen publicitaria de que fue un profesor, sino un gobierno que vino a destruir las instituciones. Y quiero resaltar que el Congreso, tan impopular, tuvo una labor importante al cuestionar uno a uno a esos nombramientos que eran claramente espurios.

¿La intención es cambiar la mirada que se tiene de las empresas?

Primero hay que definir qué es empresa, porque el Perú es el país que más empresarios per cápita tiene. Lo que pasa es que hay un sesgo en gran parte de la población debido a una campaña mediática desde hace muchos años de parte de la izquierda más radical, en contra del empresariado y de los que creemos en las libertades, en lo que tradicionalmente se llama la ‘derecha’, aunque yo ahora no creo en derechas ni izquierdas, sino en que hay gente de bien y otros que no quieren el bien.

¿Cómo lograr hacer que Puno, por ejemplo, vuelva a confiar en la empresa?

Puno, específicamente, es una región emprendedora y lo ha sido siempre. Pero pasan varias cosas; hay un grupo que tiene actividad ilegal que activa a parte de la población con legítimos derechos de reclamar. La gran mayoría ha sufrido 108 días de paralización, así que la solución pasa primero por tener presencia física del Estado y después empresarial.

Hay quienes dicen que el gobierno de Dina Boluarte es el de la Confiep.

Nada que hacer. El gobierno de Dina Boluarte es la continuación del de Pedro Castillo. Lo que pasa es que Castillo era un criminal que se desnudó con el golpe de Estado final. Ahora, hemos visto que la presidenta Boluarte se ha alejado de esto, pero no nos equivoquemos: la presidente es una persona de izquierda. Eso no quiere decir que no podamos conversar y colaborar cuando tiene buenas intenciones, pero que estemos cerca del gobierno es falso.

Pero hay una mejor relación con la Confiep, a diferencia del gobierno de Castillo.

Ahora estamos teniendo más receptividad a nuestras propuestas.

¿Se van a apoyar en las cámaras regionales?

Sí, eso también es un legado de la anterior gestión. Me encontré con un vínculo muy estrecho de 15 cámaras de comercio regionales, con quienes estamos profundizando las relaciones y estamos trabajando con ellas.

¿Cuál es la postura oficial de la Confiep tras el informe final de la CIDH?

El informe tiene hechos fácticos, como que reconoce que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y que las instituciones obraron según las normas. También reconoce que ha habido violencia, en parte dicen ellos, de los manifestantes que causaron muertes de terceros y de las fuerzas del orden. Sin embargo, este informe tiene un lamentable sesgo ideológico. Mencionar ejecuciones extrajudiciales o masacres sobre la base de entrevistas hechas sin ningún rigor de confiabilidad denota lo que ya sospechábamos, que hay un sesgo que lamentablemente descalifica sus impresiones.

Chispazos

Si fueran mañana las elecciones con los mismos candidatos que se presentaron en el año 2021, ¿por quién votarías?

Yo creo que por López Aliaga.

¿Hay algún tipo de amistad, cercanía, confianza con RLA?

No. No, pero creo que está haciendo una buena gestión municipal. Yo, personalmente, tengo una opinión diferente de cómo manejar el tema de los peajes, pero creo que está haciendo una buena gestión y creo que, al final, se va a lograr una solución en eso y en otros temas muy importantes.

¿Tienes alguna amistad con alguno de los presidenciables?

No. Ninguna con ninguno.

¿Algún nombre/perfil para encaminar la crisis de nuestro país?

Me gustaría ver sangre nueva en los candidatos. Gente más joven involucrada en esto, que nos genere confianza. Lazarte me gusta mucho; es muy sólido y creo que hay muchos más, como Lucas Ghersi, y algunos de los que están en el Congreso que están interesados en el futuro del país y tienen menos taras que nosotros y están limpios haciendo una carrera importante para ello.

¿Qué piensas del concepto DBA- derecha bruta y achorada?

Yo creo que eso es una respuesta de la IRA -la izquierda retrógrada- y no me acuerdo qué más. Creo que los dos extremos son malos; no me gusta ninguno de los dos, pero, si me das a escoger, me va a costar decir que prefiero a la DBA porque tampoco creo que añada ningún valor. Lo que ha hecho hasta ahora es que nos ha polarizado a los peruanos, y eso es muy malo.