Alexandra Gil: "Su novio me dijo 'Andrea (Vidal) ha desaparecido'"

Eran 10:20 p.m. cuando el novio de Andrea Vidal, fallecida extrabajadora del Congreso y tildada como colaboradora de una red criminal, pensó que su enamorada había desaparecido. Así lo aseguró Alexandra Gil, extrabajadora del parlamento y amiga de Vidal, en una entrevista en el programa de Milagros Leiva.

"Su novio me dijo 'Andrea ha desaparecido'", fue lo que mencionó Gil al momento que le preguntaron cómo se dieron cuenta de lo que había pasado con Andrea Vidal.

Y es que, según unos chats presentados por la propia Gil en Willax, la falta de respuesta de Andrea preocupó a su novio quien minutos antes de las 8:00 p.m. la había embarcado en un taxi por aplicación.

El enamorado de Andrea observó preocupado que desde las 8:00 p.m. la ubicación de la extrabajadora del Congreso, no cambiaba. Por televisión se enteraron que hubo una balacera en el mismo lugar donde se veía la localización de Vidal, según su teléfono.

Alexandra Gil aseguró que pese a saber todos los detalles del ataque que sufrió Andrea, la Policía aún no la llama para declarar por el caso.

Respecto a la red de prostitución que se viene voceando en el Legislativo y cuán involucrada estuvo Gil en el tema, la extrabajadora aseguró que "yo ni siquiera conozco congresistas y funcionarios". También comentó que la situación por la que atraviesan la ha unido más a Isabel Cajo, otra de las jóvenes señaladas como parte de esa red de favores sexuales.

"(Están) diciendo que hemos llegado a nuestros puestos de trabajo por favores sexuales, lo cual no hay ninguna prueba de eso, nosotras tenemos estudios y hemos llegado hasta allí es porque estamos preparadas para nuestros puestos de trabajo", manifestó Gil.

CASO PROXENETISMO EN EL CONGRESO

Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso de la República, falleció este martes tras pasar siete días en la unidad de cuidados intensivos del hospital 2 de Mayo. La joven de 34 años fue atacada a balazos por sicarios mientras se trasladaba en un taxi.

El caso ha ganado relevancia mediática debido a las acusaciones de que Jorge Torres Saravia, su exjefe, estaría vinculado a una red de prostitución operativa dentro del Parlamento, según denuncias difundidas por Willax TV. Estas afirmaciones, recogidas por las autoridades, han generado indignación en el ámbito político.

Frente a las acusaciones, Torres Saravia negó cualquier implicancia, argumentando que no tenía control directo sobre la contratación del personal involucrado. “Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas, pero las otras las he visto recientemente”, declaró en su defensa.

