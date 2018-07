- / -

"No me pidió dinero, no me hizo ninguna propuesta de ese tipo. Él (César Hinostroza) me dijo: yo sé que es una aberración esta sentencia, es una papa caliente. Yo lo que puedo hacer es rebajarla de cinco a cuatro años para darle libertad condicional", manifestó esta mañana en enlace telefónico con RPP. (Poder Judicial)