A nueve meses de su retorno al país en condición de extraditado, el expresidente Alejandro Toledo participa en el juicio oral en su contra por la recepción de millonarios sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de la ejecución del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

Ayer, sin embargo, el exmandatario se retiró de la sala alegando estar mal de salud. No había pasado ni una hora del inicio de la audiencia, en la que dio su testimonio en calidad de testigo el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, cuando el exmandatario solicitó abandonar el lugar.

“Por favor, no me siento bien para nada...”, dijo visiblemente desmejorado. Momentos previos, ya había dado algunos indicios de no sentirse bien.

Como se recuerda, Toledo retornó al país en abril de 2023 procedente de San Francisco, Estados Unidos, donde estuvo residiendo en los últimos años junto con su esposa Eliane Karp.

Desde entonces, el expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, disposición que fue dictada en febrero del 2017 y a partir de la cual se tramitó su extradición.

Tras su llegada al país, tanto él como su defensa legal han señalado que padece de cáncer y problemas cardíacos.

