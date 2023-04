Alejandro Toledo intentó hasta el último momento impedir su extradición al Perú. Ayer, el expresidente pidió a la Corte de Columbia que suspenda su repatriación, pero en cuestión de horas la jueza Beryl A. Howell le denegó esa posibilidad, dejando allanada para hoy su programada detención.

En su resolución, a la que accedió este diario, Howell advirtió que el exgobernante “ha tenido durante mucho tiempo un proceso sustancial en los tribunales del Noveno Circuito”. En otras palabras, puso en cuestión las maniobras para retrasar su repatriación.

De esta manera, ya no existe ningún impedimento legal para que Toledo se entregue este viernes en la Corte de San José a las 9:00 a.m. (hora local, 11:00 a.m. hora peruana), como lo ordenó esta semana el juez de California Thomas Hixson.

Si el exlíder de Perú Posible no se entrega, entonces los efectivos del servicio Marshal irán a su domicilio para capturarlo.

Toledo Manrique vive con su esposa Eliane Karp en el condominio Country Sharon, ubicado en el 2225 de la calle Sharon Road, en Menlo Park, San Francisco (California). Porta un grillete electrónico que registra su ubicación en tiempo real.

Perú21 abordó anoche a Karp en las inmediaciones de su vivienda, mientras paseaba a su perro. Cuando se le consultó si su cónyuge se entregará, repelió las preguntas con una enfurecida respuesta: “¡peruanos no!”

Ayer mismo, el juez Hixson ordenó la devolución de los pasaportes a la expareja presidencial, documentos necesarios para el viaje en avión que deberá hacer el acusado con destino al Perú.

Habla Toledo

Alejandro Toledo confirmó ayer a la agencia EFE que hoy se pondrá bajo custodia de las autoridades. “Lo haré, soy respetuoso con la decisión del juez (Thomas S. Hixson), aunque no la comparta”, declaró.

Asimismo, expresó su preocupación por su internamiento en un penal cuando pise suelo nacional.

“Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos (...) no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, manifestó.

Tenga en cuenta

-Eliane Karp recibirá devuelta su pasaporte si Toledo se entrega a la justicia, de acuerdo a la orden judicial. Karp había requerido el documento en febrero pasado para viajar a Bélgica a ver a su madre Eva Fernenbug.