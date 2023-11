El expresidente Alejandro Toledo hizo un pedido por su salud a los miembros Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional en medio de una audiencia por el caso Interoceánica Sur. El acusado por recibir US$35 millones en coimas por parte de la empresa Odebrecht reveló que padece cáncer, por lo que pide llevar el juicio en libertad.

Asegura que teme por su salud luego de empezar a sangrar en Estados Unidos:“Hace 15 años estoy sufriendo de serias enfermedades detectadas aquí y ratificadas en los Estados Unidos, en donde me han venido tratando. Tengo cáncer. Comenzó allá en Estados Unidos, no acá, el sangrado y estoy muy muy preocupado. Como ustedes verán en la historia clínica, de aquí y de los Estados Unidos, he venido siendo tratado por 4 psiquiatras y psicólogos allá por 4 años”.

“Le pido por favor, yo voy a respetar todo lo que digan ustedes, me perdonan mi ignorancia del tema legal, pero, por favor, le pido que necesito asumir mi defensa en libertad. Le pido por favor, tiene que ver con el tema de mi salud. Quiero asumir mi defensa porque es mi honor. Les pido que dejen defenderme en libertad”, explicó Toledo.

Sobre el requerimiento, la jueza colegiada y directora de debate, Inés Rojas, le informó que los pedidos relacionados a medidas coercitivas, como la prisión preventiva, no son de competencia del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, sino del juzgado de investigación preparatoria.

