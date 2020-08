Hace unas pocas semanas atrás Alejandro Toledo tuvo un serio enredo verbal que lo dejó en ridículo. Intentando presumir de su apretada agenda, el expresidente dijo en declaraciones a RPP Noticias que iba a viajar a la India "a recibir un Premio Nobel".

Su lapsus no solo quedó registrado para la posteridad, sino que se convirtió automáticamente en un video viral que generó muchas burlas en las redes sociales:

Como todos sabemos, los premios Nobel no se entregan ni en India ni en China (que fue el primer país nombrado por el líder de Perú Posible), sino en Suecia. De hecho, hace poco se entregaron los premios de este año y nuestro expresidente no figuró ni entre los nominados.

No obstante, si bien no fue un Nobel, Alejandro Toledo sí recibió un premio en la India por su "labor humanitaria". El programa 'Sin Medias Tintas' presentó un video del evento organizado por el Kalinga Institute of Social Sciences.

Aquí las imágenes:

Se sabe que Alejandro Toledo recibió este premio por “las políticas públicas que han tenido la intención de bajar el número de pobres”. El expresidente también aprovechó para dar un breve discurso en inglés, mostrándose bastante entusiasmado por el reconocimiento.