El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido del Ministerio Público para prorrogar por tres meses la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica.

Al exmandatario, así como a otro grupo de personas, se le sigue una investigación preparatoria por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez manifestó que el pedido se realiza porque hay informes periciales sobre el caso pendientes de recepción y de revisión.

“Si se aprueba el pedido de plazo de la prórroga, que el plazo se compute a partir del día siguiente de la notificación de la resolución judicial firme”, expresó el fiscal del caso Lava Jato.

No obstante, desde la defensa de Alejandro Toledo se pidió que la ampliación no sea de ocho meses, sino de seis, pues indican que en el plazo establecido por el Ministerio Público no será suficiente.

Actualmente el exjefe de Estado se encuentra en una cárcel de Estados Unidos a la espera del pedido de extradición en su contra para que afronte su proceso en el Perú.