Durante la audiencia del juicio por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo aseguró sentirse mal y pidió ser llevado a una clínica para ser atendido. Esta es la segunda vez, en menos de una semana, que el exmandatario asegura estar mal de salud durante el juicio en su contra por el presunto delito colusión.

“No estoy bien, seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con ustedes?”, dijo el expresidente este lunes.

Por su parte, Roberto Su, abogado de Toledo, indicó que el ex jefe de Estado puede participar de la audiencia, pero no intervenir dado que no le corresponde. Además, indicó que la salud del expresidente no es parte del presente proceso.

“Le pido disculpas, mi abogado está ahí, pero yo quiero participar como hemos venido participando desde que hemos comenzado”, dijo Toledo desde el penal de Barbadillo.

Laa jueza Zaida Pérez Escalante, quien preside el Segundo Juzgado Penal Colegiado, le indicó a Toledo que se encuentra participando en la audiencia a través de un enlace. Asimismo, le indicó que el asunto de su salud es visto por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El 11 de julio, durante la audiencia del juicio contra el exmandatario, Toledo Manrique también aseguró sentirse mal. No obstante, el INPE informó que el estado de salud del expresidente era estable.

A pesar de su presunto mal estado de salud, el expresidente Alejandro Toledo se inscribió en el partido político Demócrata Verde el 11 de julio, un día antes del vencimiento de la fecha en la que los partidos políticos debieron entregar los planillones de sus afiliados. Únicamente los que se encontraban afiliados a un partido hasta el 12 de julio podrán postular en las elecciones generales de 2026.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis