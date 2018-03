Alejandro Toledo: "Esta maldita justicia peruana está politizada por el fujimorismo y el Apra"

"Nunca he recibido ningún dinero del señor Barata", dijo Alejandro Toledo, con la voz entrecortada al informar que su hermana Margarita había fallecido de cáncer y que por cuestiones políticas no podía estar en el Perú para despedirla.

"No tengo acceso a la justicia", declaró Toledo a RPP, tras afirmar que le habían puesto "prisión preventiva sin consultarme".

El ex presidente enfatizó en que no había recibido dinero de Odebrecht y calificó a la justicia de vendida. "Me lo van a pagar, me lo van a pagar. Esta es una venganza por la Marcha de los Cuatro Suyos", afirmó, indignado. Toledo insistió en que todo se había politizado.

"Esta justicia, tarde o temprano, me la va a pagar"

Llorando, lamentó la situación que estaba viviendo su familia. Margarita Toledo luchaba contra el cáncer de mama desde 2007 cuando apareció en la portada de la revista Caretas sin cabello, como consecuencia de la quimioterapia que recibía.

"Esta maldita justicia peruana está politizada por el fujimorismo y el Apra"

Toledo refirió que era respetuoso de la democracia y al comentar la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski cuestionó la fuerza que estaba tomando el fujimorismo y lamentó que se haya perdonado a Alberto Fujimori.

"Quieren desestabilizar al país", indicó al mencionar al Apra y a Fuerza Popular. Otra vez llorando destacó que era un profesional que había salido de abajo.

"En el Perú no tengo justicia"

“Yo creo que (PPK) ha sido elegido democráticamente pero ahora no tiene grado para operar porque lo tienen chantajeado (…) El resurgimiento del fujimorismo de los 90 está controlando los medios de comunicación”, advirtió Toledo, y agregó: "Barata está comprando con dinero su libertad luego de haber corrompido las instituciones y personas en el Perú”.

“Nunca, nunca he recibido (dinero de Odebrecht)", afirmó, tras insistir que la justicia estaba en su contra, y que los fiscales estaban alterando los documentos.

En otro momento, refirió que Josef Maiman ya no era su amigo, y lamentó que haya cambiado de versión.