Alejandro Toledo: Juez rechazó pedido para excluirle el delito de colusión

El juez Richard Concepción rechazó hoy el pedido de excepción presentado por la defensa del prófugo Alejandro Toledo para que se le excluya del delito de colusión al ex presidente, quien es acusado de recibir US$20 millones de parte de la empresa Odebrecht a cambio de concederle la carretera Interoceánica Sur.

El abogado de Toledo, Roberto Su, argumentó que no podía cumplirse la colusión en este caso porque el ex mandatario no participó de las reuniones del consejo directivo de Proinversión, que tuvo la última palabra para adjudicar la obra a la constructora brasileña en el año 2005.

Insistió en que si existe algún responsable, este estaría entre los miembros que integraron el consejo de aquella época y que encabezaba, como ministro de Economía, el hoy presidente Pedro Pablo Kucyznski.

"Ningún presidente de la República participa de los consejos de Proinversión, por eso no puede cometer el delito de colusión", sustentó en la audiencia.

Por su parte, el magistrado Concepción Carhuancho alegó que en esta instancia de investigación no se discute si existe responsabilidad penal de parte del ex jefe de Estado, sino si existen suficientes elementos de convicción para atribuir un delito como el de colusión.

En este sentido, Concepción precisó que Alejandro Toledo suscribió una serie de documentos —como la exoneración del SNIP que se aplicó a la obra— que terminaron favoreciendo a Odebrecht con la entrega del megaproyecto.

Roberto Su apeló la decisión del titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y tiene tres días para sustentar la impugnación.