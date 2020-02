La Justicia de Estados Unidos rechazó un pedido de la Fiscalía para que el expresidente Alejandro Toledo, detenido en la correccional de Maguire, en el condado de San Mateo (California), no sea representado por la defensa legal pública. De acuerdo a sus argumentos, Toledo cuenta con dinero suficiente para afrontar su proceso de extradición a Perú para responder por cargos de lavado de dinero en torno al caso Ecoteva.

La Fiscalía Federal, representada por Elise LaPunzina, argumentó que Eliane Karp cuenta con dinero suficiente en sus cuentas para pagar por la defensa de su esposo.

“Pronunciamientos de bancos revelaron que en los cinco meses previos a que Toledo presente una declaración jurada (sobre su falta de capacidad financiera para pagar por abogado) su esposa, Eliane Karp-Toledo, recibió más de un millón de dólares en transferencias de su madre, Eva Fernenbug”, indica el documento.

Asimismo, se señala que el gobierno presentó como pruebas cheques que mostraban que por al menos cinco meses (entre noviembre de 2018 y junio de 2019), Karp pagó US$10 mil mensuales por la defensa legal de su esposo. “Ello sin mencionar la renta de la casa de los Toledo. Ello sugiere existencia de disponibilidad de fondos para pagar por su defensa”, indica la resolución.

“El argumento de Alejandro Toledo de que sinceramente pensaba que su esposa no tenía dinero cuando en realidad era en realidad una millonaria, carece de credibilidad”, precisa el fallo firmado por el juez Thomas Hixson.

Sin embargo, el magistrado considera que de acuerdo a la legislación federal la capacidad financiera de los procesados no debe tomar en cuenta a su familia “a menos que esta indique su voluntad y capacidad de hacerlo”.

“Sobre este punto, Karp no ha indicado su voluntad para pagar. Al contrario, el abogado de la defensa de Toledo señala que ella no tiene la voluntad de hacerlo, en parte, porque podría necesitar el dinero para pagar por gastos por sus problemas judiciales”, indica la resolución.

Asimismo, el fallo indica que la cuenta que maneja Karp no la controla Toledo pues no es una cuenta mancomunada. Asimismo, considera que si bien hay dos transferencias, no prueba que la cuenta era de ambos.

“Las transferencias en realidad muestran que Toledo no tenía acceso al dinero, estaba en el control de su esposa”, indica.