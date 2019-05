Alejandro Toledo: Jorge Barata detalló el rol de Josef Maiman en interrogatorio

El exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata (JB), brindó más detalles al fiscal José Domingo Pérez (JP) sobre la coima que recibió el expresidente Alejandro Toledo de Odebrecht a cambio de la Interceoceánica, tramos II y III. Perú21 tuvo acceso a la transcripción del interrogatorio que se realizó el 26 de abril en Curitiba (Brasil).



JDP. ¿Usted ha hablado sobre Josef Maiman?

JB: Sí.



¿Ubíquenos en el contexto para poder identificar bien a esta persona?

Josef Maiman era el dueño de Toledo, para poner una expresión poco grosera, pero esa es la verdad. Era la persona que cuidaba para que Toledo pudiera recibir su dinero y poder tener la facilidad de tener los recursos cuando terminara su gobierno. Ese era su propósito, su objetivo. Entonces, hemos sido buscados en el gobierno de Toledo para poder hacer los aportes y poder ganar la (concesión de la carretera) Interoceánica.



¿Josef Maiman era el intermediario de Toledo?

Así es.



O sea, ¿era la persona que representaba a Toledo?

Más que representaba... era la que recibía el dinero.



Entonces, ¿era una persona que representaba a Toledo para recibir el dinero?

Así es.



Y esta relación que usted sostuvo con Maiman, entiendo que era una relación que no era muy conocida por otras personas.

No, definitivamente no.



¿García tuvo conocimiento de la práctica corrupta de Odebrecht respecto a la obra Interoceánica Sur en el gobierno de Toledo?

Exactamente.



Maiman trasladaba digamos la voz, o es el representante, de Toledo. ¿Verdad?

Así es.



Podemos concluir de esta parte del interrogatorio, que mientras Toledo tenía su Josef Maiman, García tenía a Luis Nava y Miguel Atala.

Yo creo que sí, pero tiene cada uno sus diferencias y sus peculiaridades.



¿También se logró la contraprestación por el pago del soborno en el gobierno de Toledo?

Así es. De forma más ineficiente en el gobierno de Toledo, de forma más eficiente en el gobierno del doctor García.



¿A qué usted identifica como ineficiente en el gobierno de Toledo y eficiente en el gobierno de García?

Es una diferencia muy importante porque en el gobierno del doctor García había un dueño, un gestor con quien se coordinaba de forma muy tenaz en la dirección que se necesitaba. En el gobierno de Toledo no tenía él la capacidad de liderazgo y de organización de convencimiento de sus subordinados como había en el gobierno del doctor García.



Y si no era eficiente por el pago que usted realizaba o el ofrecimiento que usted realizó en el gobierno de Toledo, ¿usted reclamó a quien fuera el presidente en ese gobierno sin liderazgo?

Sí, reclamé y varias veces al propio presidente Toledo y (le dije) que no se podía pagar lo que había comprometido porque esas cosas no habían sido resueltas. Y cuando Maiman me buscaba, a través de su gente o él mismo, yo le dije: mira, me has dejado un contrato y un proceso con ese nivel de problema, ese nivel de dificultad, estoy perdiendo un montón de plata, estoy en una situación complicada y no consigo avanzar. Entonces, no puedo seguir pagándole los compromisos porque no tengo de dónde sacar eso. Y el doctor Maiman dijo que nos iba a seguir apoyando para resolver el problema.